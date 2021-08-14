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Лестер - Вулверхэмптон

14.08.2021, Суббота, 17:00 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Премьер-лига, 1 тур Лестер - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Лестер
8 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
14 февраля, пятница 23:00 Вулверхэмптон 0:0 Лестер
1 тур
11 августа, воскресенье 16:00 Лестер 0:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 15:30 Вулверхэмптон 4:3 Лестер
2 тур
18 августа, суббота 17:00 Лестер 2:0 Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
25 сентября, вторник 21:45 Вулверхэмптон 0:0
(1:3)п		 Лестер
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
30 тур
31 января, четверг 23:45 Лестер 2:1 Вулверхэмптон
5 тур
16 сентября, воскресенье 16:15 Вулверхэмптон 2:1 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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