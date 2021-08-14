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АПЛ 2026/2027
Лестер - Вулверхэмптон
Лестер - Вулверхэмптон: обзор матча 14 августа 2021
Лестер
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
41'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Варди
90'
+1
90'
+1
Замена
Ф. Силва
️️️️
М. Килман
86'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Тринкау
76'
Желтая карточка
К. Хувер
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
72'
66'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Д. Мэддисон
62'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
А. Перес
62'
59'
Желтая карточка
Маршал
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Перейра
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Томас
12
Амарти
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
25
Хувер
8
Невеш
21
Маршал
8
Моутинью
24
Траоре
7
Тринкау
9
Хименес
22
Перес
23
Вестергор
23
Вестергор
22
Перес
10
Мэддисон
34
Сумаре
34
Сумаре
10
Мэддисон
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
8
Моутинью
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Моутинью
7
Тринкау
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
7
Тринкау
3
Килман
21
Силва
21
Силва
3
Килман
Остались в запасе
Лестер
Вулверхэмптон
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Лестер - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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