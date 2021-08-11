Рассказов: «Сравнивать «Спартак» и «Бенфику» не стоит. Нас знают только как клуб из России»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов считает, что московский клуб нельзя сравнивать с «Бенфикой».
«Посмотрим, какие в итоге команды окажутся на групповом этапе. Понятно, что мы хотим побеждать в каждом матче. Как показал уровень «Бенфики» – это команда Лиги чемпионов, нам пока тяжело таким соответствовать. Сравнивать нас и «Бенфику» не стоит.
Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире. Нас знают только как клуб из России. С последних успехов в Европе прошло больше 20 лет, а всем абсолютно все равно, что было раньше», – сказал Рассказов.
- В РПЛ «Спартак» идет 11-м.
- Следующий соперник – «Урал».
- Главный тренер Руй Витория планирует встретиться с руководством.
Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства»
Источник: «Р-Спорт»