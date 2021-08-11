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    Рассказов: «Сравнивать «Спартак» и «Бенфику» не стоит. Нас знают только как клуб из России»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов считает, что московский клуб нельзя сравнивать с «Бенфикой».

    «Посмотрим, какие в итоге команды окажутся на групповом этапе. Понятно, что мы хотим побеждать в каждом матче. Как показал уровень «Бенфики» – это команда Лиги чемпионов, нам пока тяжело таким соответствовать. Сравнивать нас и «Бенфику» не стоит.

    Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире. Нас знают только как клуб из России. С последних успехов в Европе прошло больше 20 лет, а всем абсолютно все равно, что было раньше», – сказал Рассказов.

    Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    11.08.2021 22:59
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