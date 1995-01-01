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    Романцев: «Спартак» Витории напомнил команду наших золотых времен»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сравнил нынешнюю команду со своей. Сходства найдены.

    – Как вам первые матчи «Спартака» с Руем Виторией?

    – Если вы говорите о предсезонном турнире, то в нем команда выглядела уверенно и показала интересный футбол, моментами напоминая «Спартак» наших золотых времен. Думаю, что в этом есть заслуга и Тедеско, оставившего Витории крепкий коллектив с характером и игровыми наработками. Так что португальцу есть с чем двигаться дальше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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