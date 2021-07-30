Романцев: «Спартак» Витории напомнил команду наших золотых времен»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сравнил нынешнюю команду со своей. Сходства найдены.

– Как вам первые матчи «Спартака» с Руем Виторией?

– Если вы говорите о предсезонном турнире, то в нем команда выглядела уверенно и показала интересный футбол, моментами напоминая «Спартак» наших золотых времен. Думаю, что в этом есть заслуга и Тедеско, оставившего Витории крепкий коллектив с характером и игровыми наработками. Так что португальцу есть с чем двигаться дальше.

В 1-м официальном матче Руя Витории в России «Спартак» уступил «Рубину» (0:1).

в России «Спартак» уступил «Рубину» (0:1). В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Спартак» при Романцеве 9 раз брал чемпионат страны.

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