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  • Романцев: «Наша тренерская школа ни в чем не уступает зарубежной. Иностранцы в сборной – сплошное разочарование»

Романцев: «Наша тренерская школа ни в чем не уступает зарубежной. Иностранцы в сборной – сплошное разочарование»

30 июля 2021, 11:07
11

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что отечественная тренерская школа не уступает зарубежной.

– Олег Иванович, для вас было принципиальным, кто станет тренером российской сборной – наш специалист или иностранец?

– Для меня это всегда было принципиально. По сей день считаю, что наша тренерская школа, у истоков которой стояли такие гиганты, как Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Гавриил Качалин, ни в чем не уступает зарубежной.

Да и потом, когда их дело продолжили Константин Бесков, Никита Симонян с Валерием Лобановским, авторитет нашего футбола был достаточно высок. Пример тому – успехи сборной СССР в самых престижных турнирах.

Появление в российской сборной иностранных специалистов было веянием времени. Но особых успехов не принесло. Разве что призовое место на Евро-2008 с Гусом Хиддинком. В остальном – сплошное разочарование. И прежде всего потому, что все они вели работу через переводчика.

Хиддинку в этом плане повезло – помогавшие ему Бородюк с Корнеевым были способны четко донести до футболистов тренерские идеи голландца. В Европе, где практически все знают английский, тренеру проще. Но если ты работаешь в России со сборной, то обязательно должен владеть языком или попытаться в необходимых пределах освоить его.

Вот почему я с большой симпатией отношусь к Доменико Тедеско – одному из первых, кто, работая у нас, начал учить русский. Может, потому ему и удалось встряхнуть «Спартак». Говорят, что его примеру последовал и Руй Витория, которому искренне, кроме побед, желаю успехов в освоении великого и могучего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Романцев Олег
Комментарии (11)
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Бухбух
1627633614
При СССР не уступала, но щас ее уровень - это примерно как уровень Кипра или Люксембурга в футболе. Наши тренеришки тренируют только клубы с бывшего СНГ, но скоро и туда перестанут приглашать.
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Plyash
1627637397
Романцев правильно говорит,но,к сожалению,всё это в прошлом.Объективно,рядом с Бесковыми,Аркадьевыми,Качалиными поставить сейчас некого.Согласен,что Бородюк,Корнеев могли продолжить эту династию,но по тем временам их просто проигнорировали.Надежда на Карпина,но это в том случае,если ему не будут мешать ни в чём,т.к. характер у него Бесковский - уж коли он решил чего,лучше не перечить.
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Fusballer
1627637992
Большинство иностранцев за баблом приезжают.
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Garrincha58
1627639770
а сам Романцев чего добился в сборной?.... вот именно ничего хотя в то время и игроки были неплохие а сейчас и игроков то нет все ниже среднего европейского уровня так их хоть хоттабыч тренировать будет всё равно от Дании 1-4 и Карпин ничего не исправит пока всё фут.хозяйство не изменят тут прежде всего работа с мальчишками и юношами тут прежде всего сменить нах.... всё РФС убрать лимит сделать потолок зарплат особенно молодым игрокам если их что то не устраивает пусть едут в зарубежные чемпионаты и там потом и игрой добиваются хороших контрактов а здесь за паспорт хватит уже их кормить и пиарить как Дзюбу и ему подобных
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mikatv
1627648451
Только последние медали связаны с тренером иностранцем, а так-то да))
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serppion
1627649416
Вот как относиться к его словам? Он бывший неудавшийся тренер сборной России, не взявший с нею ни медальки. Его анализ, критика, советы и хотелки такие же бестолковые, как и он сам.
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Roma56
1627654280
Вот как бы не уважал Романцева, но Иваныч уже в старпера превращается в нудящего - одно и то же нудит "вот, иностранные тренеры, русский не учат, нас не уважают, а наши тренеры ничем не хуже, бла бла бла". Ну вот кто из действующих российских тренеров добился успехов на международной арене? Кого в другие топ чемпионаты или сборные зовут тренировать? Ну вот что, условный Гвардиола пойдет сборную России тренировать и будет для этого русский учить? Да на кой хрен ему это надо?
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Vitaga
1627658747
успехи в прошлом во времена СССР и чуть позже во времена распада были связаны с тем что играли действительно сильнейшие - ведь секции были бесплатные. одевали-кормили за счет предприятий организаций то бишь государства и в командах играли ребята из малообеспеченных семей или неполных семей.голодные до всего- до игры до денег до званий сейчас же всё стоит денег и те кто не может оплатить секцию пусть он даже Месси в перспективе отсеивается еще в детском возрасте. в клубах играют мажоры. которые выросли в богатых семьях. они сытые да и получают такие еонтракты что простому трудяге и не снилось. вот итог. а в тренеры и руководители команд идут жадные до бабла нечестные на руку дельцы от футбола. уже привыкшие доить родителей и тех же игроков-мажоров. откуда тут талантам взяться? искоренять и исправлять надо одновременно и снизу систему и сверху
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Hektor 84
1628097306
Олег Иванович к тебе отношусь с уважением. Но сейчас высказался не подумав. Тренерская школа в России хромает. Романцев, Газзаев, Семин, а дальше огромная пропасть!
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