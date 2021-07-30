Романцев: «Наша тренерская школа ни в чем не уступает зарубежной. Иностранцы в сборной – сплошное разочарование»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что отечественная тренерская школа не уступает зарубежной.

– Олег Иванович, для вас было принципиальным, кто станет тренером российской сборной – наш специалист или иностранец?

– Для меня это всегда было принципиально. По сей день считаю, что наша тренерская школа, у истоков которой стояли такие гиганты, как Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Гавриил Качалин, ни в чем не уступает зарубежной.

Да и потом, когда их дело продолжили Константин Бесков, Никита Симонян с Валерием Лобановским, авторитет нашего футбола был достаточно высок. Пример тому – успехи сборной СССР в самых престижных турнирах.

Появление в российской сборной иностранных специалистов было веянием времени. Но особых успехов не принесло. Разве что призовое место на Евро-2008 с Гусом Хиддинком. В остальном – сплошное разочарование. И прежде всего потому, что все они вели работу через переводчика.

Хиддинку в этом плане повезло – помогавшие ему Бородюк с Корнеевым были способны четко донести до футболистов тренерские идеи голландца. В Европе, где практически все знают английский, тренеру проще. Но если ты работаешь в России со сборной, то обязательно должен владеть языком или попытаться в необходимых пределах освоить его.

Вот почему я с большой симпатией отношусь к Доменико Тедеско – одному из первых, кто, работая у нас, начал учить русский. Может, потому ему и удалось встряхнуть «Спартак». Говорят, что его примеру последовал и Руй Витория, которому искренне, кроме побед, желаю успехов в освоении великого и могучего.