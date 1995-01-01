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    Романцев: «Наша тренерская школа ни в чем не уступает зарубежной. Иностранцы в сборной – сплошное разочарование»

    Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что отечественная тренерская школа не уступает зарубежной.

    – Олег Иванович, для вас было принципиальным, кто станет тренером российской сборной – наш специалист или иностранец?

    – Для меня это всегда было принципиально. По сей день считаю, что наша тренерская школа, у истоков которой стояли такие гиганты, как Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Гавриил Качалин, ни в чем не уступает зарубежной.

    Да и потом, когда их дело продолжили Константин Бесков, Никита Симонян с Валерием Лобановским, авторитет нашего футбола был достаточно высок. Пример тому – успехи сборной СССР в самых престижных турнирах.

    Появление в российской сборной иностранных специалистов было веянием времени. Но особых успехов не принесло. Разве что призовое место на Евро-2008 с Гусом Хиддинком. В остальном – сплошное разочарование. И прежде всего потому, что все они вели работу через переводчика.

    Хиддинку в этом плане повезло – помогавшие ему Бородюк с Корнеевым были способны четко донести до футболистов тренерские идеи голландца. В Европе, где практически все знают английский, тренеру проще. Но если ты работаешь в России со сборной, то обязательно должен владеть языком или попытаться в необходимых пределах освоить его.

    Вот почему я с большой симпатией отношусь к Доменико Тедеско – одному из первых, кто, работая у нас, начал учить русский. Может, потому ему и удалось встряхнуть «Спартак». Говорят, что его примеру последовал и Руй Витория, которому искренне, кроме побед, желаю успехов в освоении великого и могучего.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7222

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не понял.
      Дело в знании языка или в квалификации ?
      Если из списка убрать Лобановского, он украинец, то что за пол-века добились перечисленные товарищи ? Бышовец в 88-ом , но его в списке нет.
      Надо жить реалиями и не врать.

      1
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      Рейтинг: +13715

      Garrincha58 1 час назад

      а сам Романцев чего добился в сборной?.... вот именно ничего хотя в то время и игроки были неплохие а сейчас и игроков то нет все ниже среднего европейского уровня так их хоть хоттабыч тренировать будет всё равно от Дании 1-4 и Карпин ничего не исправит пока всё фут.хозяйство не изменят тут прежде всего работа с мальчишками и юношами тут прежде всего сменить нах.... всё РФС убрать лимит сделать потолок зарплат особенно молодым игрокам если их что то не устраивает пусть едут в зарубежные чемпионаты и там потом и игрой добиваются хороших контрактов а здесь за паспорт хватит уже их кормить и пиарить как Дзюбу и ему подобных

      2
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      Рейтинг: +21039

      bset 2 часа назад

      Мусаев - свежий пример, как работает наша тренерская школа

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      Рейтинг: +6057

      Fusballer 2 часа назад

      Большинство иностранцев за баблом приезжают.

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      Рейтинг: +6904

      playsh 2 часа назад

      Романцев правильно говорит,но,к сожалению,всё это в прошлом.Объективно,рядом с Бесковыми,Аркадьевыми,Качалиными поставить сейчас некого.Согласен,что Бородюк,Корнеев могли продолжить эту династию,но по тем временам их просто проигнорировали.Надежда на Карпина,но это в том случае,если ему не будут мешать ни в чём,т.к. характер у него Бесковский - уж коли он решил чего,лучше не перечить.

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      Рейтинг: +7222

      Alekxei Z. > playsh 1 час назад

      Бесков , Аркадьев и Качалин - это 60-70 ые...
      Бесковский характер !!!!
      Это когда в 82 -ом Черенка не отстоял и согласился на Лобановского и Ахалкаце ???
      Не удачный пример !

      0
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      Рейтинг: +6904

      playsh > Alekxei Z. 52 минуты назад

      Личное мнение,совершенно не вписывающееся в тему заголовка.
      Пример не удачный,но спорить не буду.

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      Рейтинг: +2591

      Бухбух 3 часа назад

      При СССР не уступала, но щас ее уровень - это примерно как уровень Кипра или Люксембурга в футболе. Наши тренеришки тренируют только клубы с бывшего СНГ, но скоро и туда перестанут приглашать.

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