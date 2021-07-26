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  • Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России

Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России

26 июля 2021, 13:28
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

  • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
  • Ассистентом Карпина будет бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев.
  • Планируется, что также в штаб войдут Виктор Онопко и тренеры «Ростова».
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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insider_retro
1627296188
Бестолковых учить, недовольных ломать, фантазёров приземлять, а по@уистов взбАдривать... Валера - надо! "...Можешь в штаны нассать – но поставленную задачу должен выполнить. Умри, но сделай!..." ("9 рота")
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Добрый Бобер
1627298250
Это будет интересно. Не факт, что результативно... Но интересно.
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vladimir-7
1627298422
Чересов: "Надо было и мне сначала подписать контракт с каким-нибудь невзрачным клубом, лимонов на 2,1 и 2,5 со сборной, не додумал Я, БАРАН ГОРНЫЙ. Ничего, подожду за углом и вылезу, когда Карпин проиграет. Вот, только бы мне в январе не замерзнуть".
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Hektor 84
1627307886
Удачи Валера! Посрами скептиков!
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balam
1627344067
Валера,верим!удачи
Ответить
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