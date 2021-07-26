Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».