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    Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

    Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

    • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
    • Ассистентом Карпина будет бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев.
    • Планируется, что также в штаб войдут Виктор Онопко и тренеры «Ростова».
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11191

      Hektor 84 23 минуты назад

      Удачи Валера! Посрами скептиков!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10028

      Литейный4 1 час назад

      Примите мои соболезнования. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7269

      Cleaner 2 часа назад

      Совмещенец. Ничего хорошего это не приносит. У руководства РФС ну очень КОРОТКАЯ память...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19420

      vladimir-7 3 часа назад

      Чересов: "Надо было и мне сначала подписать контракт с каким-нибудь
      невзрачным клубом, лимонов на 2,1 и 2,5 со сборной, не додумал Я, БАРАН
      ГОРНЫЙ. Ничего, подожду за углом и вылезу, когда Карпин проиграет.
      Вот, только бы мне в январе не замерзнуть".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5347

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Это будет интересно. Не факт, что результативно... Но интересно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +330

      Янвapь 69 3 часа назад

      Хоть поржём на пресс-конференциях

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5971

      Fusballer > Янвapь 69 3 часа назад

      Да, может и поржём. А то при предыдущем тренере одни рукалицо были.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +330

      Янвapь 69 > Fusballer 3 часа назад

      Стасег, ху..ли ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7269

      Cleaner > Янвapь 69 2 часа назад

      На игре Ростов - Динамо уже поржали...)

      0
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      Рейтинг: +66970

      insider_retro 3 часа назад

      Бестолковых учить, недовольных ломать, фантазёров приземлять, а по@уистов взбАдривать... Валера - надо!
      "...Можешь в штаны нассать – но поставленную задачу должен выполнить. Умри, но сделай!..." ("9 рота")

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      Рейтинг: +4460

      Виталий Орехов 3 часа назад

      С Богом! Ростову удачи...

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      Рейтинг: +7269

      Cleaner > Виталий Орехов 2 часа назад

      Теперь Валере не до Ростова...(

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