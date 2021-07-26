Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.
Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».
- Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
- Ассистентом Карпина будет бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев.
- Планируется, что также в штаб войдут Виктор Онопко и тренеры «Ростова».
- В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.
Источник: телеграм-канал РФС