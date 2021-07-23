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⚡ Карпин – новый главный тренер сборной России

23 июля 2021, 20:04
191

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России. Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

«РФС принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер «Ростова» Валерий Георгиевич Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы», – сообщил РФС.

  • В сентябре Россия возобновит участие в отборе к ЧМ-2022.
  • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
  • В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (191)
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vladik12
1627060256
Дзюба вышел из чата, нахой.
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JTherry
1627060492
поздравляю, Валера, сборная в надежных руках! удачи...
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kvm
1627060614
шлюба вывихнул писюн от неожиданности...
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deinego77@yandex.ru
1627060625
Дзюбу то куда денут??????????? Артёмка ой как сильно "любит" Карпина!!!!!!
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zigbert
1627061098
Трудно будет Карину. Но тем не менее с назначением!
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житель СПб
1627061891
В любом случае, мне он импонирует и по человеческим, и по спортивным качествам. Удачи ему!
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zra78
1627063303
Очередное хамло... В РФС по этому критерию выбирают
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21082014
1627064504
Удачи Валерию Георгиевичу в его неблагодарном и безнадежном деле!
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insider_retro
1627064885
РФС положило с пробором на свои принципы... Зато, пресс-конференции будут собирать аншлаги..:)))
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knikos
1627068880
Ещё когда назначали Черчеса , я писал за Карпина . Почему ? С ним игра не будет скучной ! Будут и взлёты и провалы. Но не будет заунывного , надоевшего всем футбола . я думаю , что он сделает что-то типа сборной Исландии , ну на прошедшем ЧМ 2018 . Они проиграли крупно Франции в плей-офф , а болелы аплодировали игрокам за игру . За доставленное удовольствие . Ни с одним тренером , хоть лучшим в мире наша сборная не имеет игроцких ресурсов для крупных успехов . Ну тогда я за то , чтобы хоть иногда получать удовольствие от игры . И не засыпать перед монотором .
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