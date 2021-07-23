⚡ Карпин – новый главный тренер сборной России

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России. Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

«РФС принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер «Ростова» Валерий Георгиевич Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы», – сообщил РФС.

В сентябре Россия возобновит участие в отборе к ЧМ-2022.

В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.

В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»