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    ⚡ Карпин – новый главный тренер сборной России

    Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России. Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

    «РФС принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер «Ростова» Валерий Георгиевич Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы», – сообщил РФС.

    • В сентябре Россия возобновит участие в отборе к ЧМ-2022.
    • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
    • В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

    Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 20:04
    Комментарии126
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      Рейтинг: +2799

      minaev23 1 минуту назад

      Ростов ******. динамо ! А что будет дальше ! Так это будет жопа для РОстова!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1134

      Muboraksho 8 минут назад

      Наконец то Дзюба не будет в сборной. Карпин идеальный выбор России на пост главного тренера... По крайней мере лучше чем Черкесов...

      2
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      Рейтинг: +11103

      ilichkadr > Muboraksho 5 минут назад

      А кто вместо Дзюбы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1145

      SaveAS 10 минут назад

      И где-то грустит один Дзюба

      0
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      Рейтинг: +12

      RUBINTATAR 13 минут назад

      Пресс конференции будут смешнее,чем у Черчесова.И все!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2799

      minaev23 17 минут назад

      Столько нигатива в пользу Карпина - показатель реального качества работы тренера болельщиками! Не нужен Карпин сборной- факт!

      1
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      Рейтинг: +12

      RUBINTATAR 20 минут назад

      шило на мыло!!!

      0
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      Рейтинг: +4585

      SPACE TRUCKIN 22 минуты назад

      да уже хоть кто - только не Черчесов...будем ждать и надеяться...

      2
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      Рейтинг: +11103

      ilichkadr > SPACE TRUCKIN 9 минут назад

      Каждый последующий всегда был хуже предыдущего. Валера это скорая помощь, которая приехала как всегда с опозданием. Времени совсем не осталось, а по сему Валера возьмёт состав чабана, чуток перетасует и всего делов. Ни в одной из линий нет опорного игрока. О вратаре говорить не приходится.

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      Рейтинг: +829

      kosmonaft 26 минут назад

      результата может и не будет зато может кого нибудь ********

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      Рейтинг: +1392

      mahan 26 минут назад

      Раньше его надо было ставить, перед Евро.

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      Рейтинг: +13291

      KLIM777 27 минут назад

      Давай Валера! Верим! Фалькао не приедет, но и Дзюба тоже не должен приезжать!

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      Рейтинг: +2799

      minaev23 > KLIM777 25 минут назад

      Вот за дзюбу респект!!!!! Есть в Зените люди одекватные!!!!

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