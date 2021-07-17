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  • Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

17 июля 2021, 00:14
18

Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин рассказал, что просил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина возглавить сборную России. Тот отказался.

«Я бы в сборную России Карпина назначил. Я бы его уговорил. У Георгича есть и талант, и опыт, и яйца. Все у него есть. Я бы его попробовал, я ему об этом говорил. Он сказал смешную штуку: «Выбор [игроков] небольшой, все кривоногие, как ты, поэтому я лучше буду в «Ростове». Это он пошутил, конечно», – сказал Савин.

  • По итогам прошлого сезона «Ростов» не попал в еврокубки.
  • Карпин тренирует клуб с 2017 года.
  • За сборную России в качестве игрока Карпин провел 72 матча (1992-2003 годы).

Baza: Бердыев вылетел на переговоры с РФС

Источник: ютуб-канал Telesport
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Ростов Красава Савин Евгений Карпин Валерий
Комментарии (18)
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Garrincha58
1626470444
в каждой шутке есть доля правды, а кривоногих как сам ты там больше половины
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Plyash
1626473135
Валера,в отличие от бывшего гл.словоблуда,ты у нас всегда говоришь,что думаешь.Спасибо тебе за это.
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GoLenaStop
1626492624
Валера, ты ж после таких шуток не подведи в сезоне - у тебя Ростсельмаш... А, иначе, придётся всех в институт Илизарова отправлять. Хи...
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Иван Петров 1986
1626499530
В самую точку.
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yorgenbarenz
1626501410
У нас странная тенденция в стране.Игроки сбродной,как партхозактив в советское время.Т.е.,пока не посадят или не умрёт-будет везде мелькать!А,что,если включать голову и отрывать задницы от кресел помощникам гл.тренера?У нас и вправду нет таких игроков ,как Семёнов,Оздоев(будь он неладен)Зобнин,Заболотный?У нас вратарей -прорва,но берут натурализованного бразильца!Когда Бразилия славилась голкиперами?А у нас эта позиция всегда была самой классной!РФС приложил немало рискованных для своей судьбы решений и добился своего: футбол в России погас.Теперь,надо ставить Бердыева на сборную и не требовать от него медалей.Опоздали.Надо было ставить его ещё до ЧМ -2018.Тогда не пришлось бы награждать туркмена боевым(!) орденом за выход из голимой группы,и не пришлось бы краснеть в этом году.(Бердыев знает свою работу,а Черчесов-не умеет говорить на русском без трёх переводчиков и одного толкователя).
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Andrew01
1626502963
Дело не в футболистах, а в агентах, которые этих кривоногих везде пихают. А Карпин красава)))) Савина слишком много становится 3 игры за сборную, а позиционирует себя как-будто у него 3 титула со сборной и он лучший игрок нашей страны за все времена.
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portero
1626503545
В шутку спросил, ему в шутку ответили.... шутник Савин и те кто побликует...
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Рубинище
1626503576
Валера вовсе не шутил.
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slavа0508
1626506128
Шутки , шутками а не чего нет правдивей шуток,,,,
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ВетеR
1626521227
Как всегда правда и в точку !
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