Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин рассказал, что просил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина возглавить сборную России. Тот отказался.

«Я бы в сборную России Карпина назначил. Я бы его уговорил. У Георгича есть и талант, и опыт, и яйца. Все у него есть. Я бы его попробовал, я ему об этом говорил. Он сказал смешную штуку: «Выбор [игроков] небольшой, все кривоногие, как ты, поэтому я лучше буду в «Ростове». Это он пошутил, конечно», – сказал Савин.

По итогам прошлого сезона «Ростов» не попал в еврокубки.

Карпин тренирует клуб с 2017 года.

За сборную России в качестве игрока Карпин провел 72 матча (1992-2003 годы).

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