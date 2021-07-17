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    Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

    Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин рассказал, что просил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина возглавить сборную России. Тот отказался.

    «Я бы в сборную России Карпина назначил. Я бы его уговорил. У Георгича есть и талант, и опыт, и яйца. Все у него есть. Я бы его попробовал, я ему об этом говорил. Он сказал смешную штуку: «Выбор [игроков] небольшой, все кривоногие, как ты, поэтому я лучше буду в «Ростове». Это он пошутил, конечно», – сказал Савин.

    • По итогам прошлого сезона «Ростов» не попал в еврокубки.
    • Карпин тренирует клуб с 2017 года.
    • За сборную России в качестве игрока Карпин провел 72 матча (1992-2003 годы).

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    Источник: ютуб-канал Telesport

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    17.07.2021 00:14
    Комментарии20
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 17 июля, 14:52

      Капину и своих кривоногих в Ростове достаточно.

      0
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      Рейтинг: +11659

      ВетеR 17 июля, 14:27

      Как всегда правда и в точку !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 17 июля, 12:44

      Пошутил? Не уверен... А высказался жестко.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3444

      serppion 17 июля, 11:35

      Что такое Савин? Бузова от футбола?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7021

      Cleaner 17 июля, 11:34

      И правильно. Зачем Карпину нужна сборная на полгода???

      1
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      Рейтинг: +50

      rustrey 17 июля, 11:25

      Правильно сказал))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7144

      Alekxei Z. 17 июля, 11:03

      Этого пустомелю Савина разве можно серьёзно воспринимать ?
      " Я бы...я бы...я бы.. " - головка от патефона.

      2
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      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 17 июля, 10:15

      Шутки , шутками а не чего нет правдивей шуток,,,,

      2
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      Рейтинг: +6436

      Рубинище 17 июля, 09:32

      Валера вовсе не шутил.

      7
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      Рейтинг: +49199

      portero 17 июля, 09:32

      В шутку спросил, ему в шутку ответили.... шутник Савин и те кто побликует...

      4
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