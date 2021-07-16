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    Baza: Бердыев вылетел на переговоры с РФС

    Курбан Бердыев проведет переговоры с РФС на предмет работы в сборной России. Он вылетел в Москву из Казахстана.

    РФС сейчас сконцентрирован именно на кандидатуре Бердыева. Сам тренер не против возглавить сборную.

    • Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор не занимался тренерской работой.
    • В мае он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».
    • РФС отправил в отставку Станислава Черчесова неделю назад.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    16.07.2021 20:15
    Комментарии64
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      Рейтинг: +15451

      JTherry 17 июля, 01:02

      Карпов: "Бердыев - не основной кандидат... РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранцем... Бердыев остается одним из кандидатов на освободившуюся, после ухода Черчесова, расстрельную чиновничью должность..."

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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 17 июля, 00:54

      Тренер уровня РПЛ не поможет сборной России.

      0
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      Рейтинг: +2225

      Валерий2705 > Nesterenko 17 июля, 01:55

      Да хоть Гвардиола ты сюда поставь, толку не будет. В сборную не покупают игроков. Удел этого состава на данном этапе, играть в контраатакующий автобус. А Бердыев в этом хорош. Я убеждён, что не Гвардиола, не Моуринью, с Ростовом второе место бы в РПЛ не заняли. А Манчини и с Зенитом пятым стал (чемпион Европы кстати). Хороший иностранный тренеры привыкли работать либо с технически одарёнными футболистами, либо с очень хорошо готовыми по функционалу, а лучше что бы и то и другое. А у наших не того, не другого)) Так что если даже Бердыев, который знает наши реалии, не потянет, то можно просто смириться и верить, что когда наш футбол восстанет из пепла .

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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko > Валерий2705 17 июля, 03:23

      А зачем в наш футбол приглашать топ тренеров? Естественно они не справятся, так как привыкли работать совершенно в других условиях. Но ведь есть и тренеры иностранцы, которые не топ, но очень сильны как специалисты (Петкович, Билич например). Почему бы их не попробовать? Бердыев - это тренер уровня РПЛ, а из РПЛ почти все сильные русские тренеры попробовали себя в сборной в разное время. И как это заканчивалось - то 1:7, то 1:1 в Риге, то проигрыш албанцам, исландцам, то полное фиаско против Уэльса (или Дании). Нам нужен европейский сильный тренер, который даст нам что-то новое. Наши тренеры сильно деградировали в последнее время. Вы посмотрите даже на Семинский Локо когда он играл в ЛЧ (одно слово - ужас, исключение только игры с Юве, хотя раньше Локо в начале нулевых из группы смерти даже выходил, потому что не играл в трусливый футбол). Лично мое мнение - все тренеры РПЛ это тупик для сборной.

      0
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК > Валерий2705 17 июля, 08:50

      Нужно искать , находить и работать ! Карпин тоже игроком был...так себе !

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      Рейтинг: +49199

      portero 16 июля, 23:35

      пусть попробует, если хватку не потерял, хуже не будет. ...

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      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 16 июля, 22:40

      Бердыев подписал себе приговор , запомните мои слова , многие из тех кто сейчас радуются назначению Бердыева через год будут поливать его грязью, специально сделаю скрин и через год выложу,,,,

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      Рейтинг: +49199

      portero > slavutiq70 16 июля, 23:38

      можно и после первого провала начинать, но он должен выбрать тех кто будет работать , а не номер отбывать. раньше у него получалось выжимать максимум из игроков.
      надеюсь будет новая сборная....

      1
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      Рейтинг: +4373

      Из Твери Леха 16 июля, 22:34

      Наверное, это идеальный вариант на данный момент. Будет лепить Ростов из сборной. При текущем уровне игроков это нормальный расклад. Можно даже по классике на трибуны его посадить, а на скамейке Кириченко пусть рулит)

      4
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      Рейтинг: +1034

      moskowcity-petrv 16 июля, 22:34

      Не подведи Курбаныч!

      1
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 16 июля, 22:25

      сойдёт.

      0
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 16 июля, 22:06

      Это самый наилучший вариант ! Возможно , всё таки разум победит !

      4
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      Рейтинг: +26

      mazar7777 16 июля, 21:58

      Бердяев хорошо, главное,чтоб свободу действий дали. А то скажут, кого выпускать, кого нет.

      3
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      Рейтинг: +23

      adekvat0726 16 июля, 21:45

      Многие говорят Бердыев это клубный тренер, но какая разница? Главное футбольный интеллект у него есть, уж лучше будет чем Черчесов

      3
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      Рейтинг: +11086

      ilichkadr > adekvat0726 16 июля, 21:59

      Дело не в интеллекте, а в умении работать с людьми. Черчесов, в отличие от Бердыева не умеет работать с людьми, типичный пастух-поганяло, который любит отдавать команды.

      5
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      Рейтинг: +798

      R_a_i_n > ilichkadr 16 июля, 22:11

      Скажем так павлин перед зеркалом))

      2
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