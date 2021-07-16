Baza: Бердыев вылетел на переговоры с РФС

Карпов: "Бердыев - не основной кандидат... РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранцем... Бердыев остается одним из кандидатов на освободившуюся, после ухода Черчесова, расстрельную чиновничью должность..."
Курбан Бердыев проведет переговоры с РФС на предмет работы в сборной России. Он вылетел в Москву из Казахстана.
РФС сейчас сконцентрирован именно на кандидатуре Бердыева. Сам тренер не против возглавить сборную.
- Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор не занимался тренерской работой.
- В мае он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».
- РФС отправил в отставку Станислава Черчесова неделю назад.