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  • «РБ Спорт»: в штаб Карпина в сборной России войдут Онопко, Писарев и тренеры «Ростова»

«РБ Спорт»: в штаб Карпина в сборной России войдут Онопко, Писарев и тренеры «Ростова»

23 июля 2021, 21:14
16

Планируется, что в новый тренерский штаб сборной России войдут Николай Писарев и Виктор Онопко. На следующей неделе будут подписаны контракты.

Также в сборной будут работать помощники Валерия Карпина по «Ростову»: тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

  • Онопко с 2009 по 2020 год был в тренерском штабе ЦСКА.
  • Писарев тренировал молодежную сборную России.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Карпин – новый главный тренер сборной России

Источник: телеграм-канал «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Карпин Валерий Писарев Николай
Комментарии (16)
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vladik12
1627064518
Какой-то совдеп!
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Fusballer
1627065990
А кто тренировать Ростов будет, пока сборная играет?
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vladimir-7
1627066776
Вот и началось.
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alex1951
1627070438
Про Катар забудьте. Готовьте к ЧМ2026 года. Чудес не бывает.Пора бы понять..
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GoLenaStop
1627072588
Из Ростсельмаша опять делают ферму для клубов- бабложеров. РОСТСЕЛЬМАШ, играй уже в ногомяч для себя и для нас - и посылай всех на уЙ!
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JTherry
1627074236
очень надеюсь, что это лишь слухи, что в помощь Карпину назначат "блестящий" цирковой тандем - Писарев и Онопко...
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yorgenbarenz
1627102238
Будет на кого свалить....Оборона у нас-кошмарная!Витя,готовь лысину выносить мячи со штрафной!Тебя на тайм стоять там ещё хватит!Коля!Ты тоже подайся в играющие.А,чо? А,вдруг?
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zigbert
1627109261
В этой ситуации больше всего пострадает Ростов.
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житель СПб
1627114714
Согласен, что Ростов первую половину Чемпа провалит. Может быть, Карпин что-то для него выторговал? Но как вообще всех тренеров можно забрать из команды? Может, им в отпуск на это время уйти?! А матчи - перенести, отложить на следующее лето?! Печальная шутка...
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житель СПб
1627114786
И еще - а чем Писарев тут многим не угодил? Ничего плохого за ним не замечал. Наоборот! Опыт по молодежке тут пригодится.
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