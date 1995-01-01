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    «РБ Спорт»: в штаб Карпина в сборной России войдут Онопко, Писарев и тренеры «Ростова»

    Планируется, что в новый тренерский штаб сборной России войдут Николай Писарев и Виктор Онопко. На следующей неделе будут подписаны контракты.

    Также в сборной будут работать помощники Валерия Карпина по «Ростову»: тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

    • Онопко с 2009 по 2020 год был в тренерском штабе ЦСКА.
    • Писарев тренировал молодежную сборную России.
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

    Карпин – новый главный тренер сборной России

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    Источник: телеграм-канал «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19361

      vladimir-7 5 минут назад

      Вот и началось.

      1
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      Рейтинг: +5867

      Fusballer 18 минут назад

      А кто тренировать Ростов будет, пока сборная играет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19361

      vladimir-7 > Fusballer 3 минуты назад

      Кого это волнует, кроме ростовчан.

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      Рейтинг: +24279

      silver29 20 минут назад

      Онопко там лишний

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      Рейтинг: +5941

      vladik12 42 минуты назад

      Какой-то совдеп!

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