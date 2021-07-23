«РБ Спорт»: в штаб Карпина в сборной России войдут Онопко, Писарев и тренеры «Ростова»

Планируется, что в новый тренерский штаб сборной России войдут Николай Писарев и Виктор Онопко. На следующей неделе будут подписаны контракты.

Также в сборной будут работать помощники Валерия Карпина по «Ростову»: тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

Онопко с 2009 по 2020 год был в тренерском штабе ЦСКА.

Писарев тренировал молодежную сборную России.

В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Карпин – новый главный тренер сборной России