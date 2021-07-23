Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч

РФС за работу тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России заплатит менее 700 тысяч евро. Контракт рассчитан до декабря, но предусматривает возможность продления.

«Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей», – сказал источник РБК.

В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.

Предшественник Карпина Станислав Черчесов единолично зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

единолично зарабатывал 2,5 миллиона евро в год. В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Карпин – новый главный тренер сборной России