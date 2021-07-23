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  • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч

Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч

23 июля 2021, 22:48
9

РФС за работу тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России заплатит менее 700 тысяч евро. Контракт рассчитан до декабря, но предусматривает возможность продления.

«Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей», – сказал источник РБК.

  • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
  • Предшественник Карпина Станислав Черчесов единолично зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Карпин – новый главный тренер сборной России

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (9)
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житель СПб
1627069862
Да... Это Вам не черчесовщина....
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Plyash
1627075529
Физруку надо было бы МРОТ сразу предлагать в 16-м году,тогда бы не было потерянных пяти лет коту под хвост.Сволочь горная.
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talgatnurzhanov2006
1627100485
Шабашка
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yorgenbarenz
1627101562
Этого не хватит на завод по производству рыбных консервов.Черчесов скоро форелью завалит юга России!Куда всё девать???
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portero
1627106407
Ну вот и главная причина, почему Карпин хочет работать на два фронта. Денежек как Черчесову не дадут....
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vladimir-7
1627108388
К сожалению Карпин будет набирать в сборную знакомых ему игроков, которым он доверяет и в основном из Ростова и может быть игроков, понравившихся ему из других клубов РПЛ.
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FanatSerj
1627299549
стандартно, если тренер наш, то можно и фантиками отплатить, Слуцкий тогда ещё меньше получал, одному только усатому на фоне успеха на ЧМ2018 удалось хорошо откусить и то до Капелло как до Луны, тот то ещё и от отступных не отказался.
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