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    Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал об условиях контракта с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «Контракт будет продлeн до марта автоматом, если пройдeм в стыки (квалификации ЧМ – прим. «Бомбардира»). Но мы договорились, что в декабре подведeм итоги. Мы говорим о краткосрочном контракте, так как говорим о совмещении: дальше либо мы продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот.

    Как и что будет в декабре – давайте не забегать вперeд. Может, он выполнит задачу и захочет работать в клубе – посмотрим», – сказал Дюков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11191

      Hektor 84 9 минут назад

      В случае не удачи надо разогнать РФС во главе с дюковым

      0
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      Рейтинг: +2537

      Ral13 38 минут назад

      Я почему-то верю, что попадём на ЧМ.Удачи, Валера! (Валера верим!!??)

      2
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      Рейтинг: +330

      Янвapь 69 55 минут назад

      Дюков - псина

      3
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      Рейтинг: +868

      Бенедиктус 1 час назад

      Есть вариант что Валеру попрут и со сборной и с Ростова.

      5
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      Рейтинг: +5971

      Fusballer > Бенедиктус 57 минут назад

      Возможно. По осени цыплят посчитают.

      1
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      Рейтинг: +66970

      insider_retro 1 час назад

      Это у Стаса были доверие и полный карт-бланш на все его чудачества...
      А Карпина РФС бросил под танки, оставив себе возможность, со временем, пожать Валере руку и распрощаться... Тем временем, до зимы в тишине и в тайне (если получится) будут искать "маститого специалиста"...

      7
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      Рейтинг: +3334

      Алехсбургер. 1 час назад

      Зыканско как придумали...)) А так можно?
      А давайте в сентябре на выборы без масок ..

      ------------
      Контракт будет продлeн до марта автоматом, если пройдeм в стыки ..в декабре подведeм итоги. Мы говорим о краткосрочном контракте, так как говорим о совмещении неприятного и бесполезного: дальше либо мы продолжаем работу с нынешним руководством,либо нанимаем тревожного менеджера из стран "первого мира"..
      А Росс.. пусть ищет себе..кого хочет.
      ---
      Блин. Только меня здесь и видели..))

      1
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      Рейтинг: +9118

      NewLife 1 час назад

      С поискои преемника у вас, как видно, жопа.

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      Рейтинг: +3334

      Алехсбургер. > NewLife 1 час назад

      У нас не бывает преемников.
      Только наследники.
      Али,б.ля,не Империя!?)

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      Рейтинг: +19420

      vladimir-7 > Алехсбургер. 41 минуту назад

      Монархия!

      1
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      Рейтинг: +19420

      vladimir-7 > NewLife 37 минут назад

      С поиском преемника, это надо работать, а её никто не может
      и не хочет делать, вот бабки делить, это ДА, всегда пожалуйста.

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