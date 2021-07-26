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  • Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

26 июля 2021, 15:52
13

Президент РФС Александр Дюков рассказал об условиях контракта с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Контракт будет продлeн до марта автоматом, если пройдeм в стыки (квалификации ЧМ – прим. «Бомбардира»). Но мы договорились, что в декабре подведeм итоги. Мы говорим о краткосрочном контракте, так как говорим о совмещении: дальше либо мы продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот.

Как и что будет в декабре – давайте не забегать вперeд. Может, он выполнит задачу и захочет работать в клубе – посмотрим», – сказал Дюков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (13)
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NewLife
1627304702
С поискои преемника у вас, как видно, жопа.
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Алехсбургер.
1627304960
Зыканско как придумали...)) А так можно? А давайте в сентябре на выборы без масок .. ------------ Контракт будет продлeн до марта автоматом, если пройдeм в стыки ..в декабре подведeм итоги. Мы говорим о краткосрочном контракте, так как говорим о совмещении неприятного и бесполезного: дальше либо мы продолжаем работу с нынешним руководством,либо нанимаем тревожного менеджера из стран "первого мира".. А Росс.. пусть ищет себе..кого хочет. --- Блин. Только меня здесь и видели..))
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insider_retro
1627304998
Это у Стаса были доверие и полный карт-бланш на все его чудачества... А Карпина РФС бросил под танки, оставив себе возможность, со временем, пожать Валере руку и распрощаться... Тем временем, до зимы в тишине и в тайне (если получится) будут искать "маститого специалиста"...
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Бенедиктус
1627305694
Есть вариант что Валеру попрут и со сборной и с Ростова.
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Ral13
1627307092
Я почему-то верю, что попадём на ЧМ.Удачи, Валера! (Валера верим!!??)
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Hektor 84
1627308806
В случае не удачи надо разогнать РФС во главе с дюковым
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yorgenbarenz
1627310323
Когда же Карпин приступит к тренировкам сборной?За 5 дней до встречи с хорватами?В РФС и вправду считают,что наши вынесут соперника в одну калитку без предварительных товарняков?Единственный плюс-усатого рыбу разводить прогнали.А,так,Карпину вольно-невольно придётся прежнюю команду выводить на поле.Не рискнёт же он репутацией,выпуская экспериментальный состав,чтобы получить штук 6 за час ?
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igorbykovta
1627324319
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