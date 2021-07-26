Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

Президент РФС Александр Дюков рассказал об условиях контракта с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Контракт будет продлeн до марта автоматом, если пройдeм в стыки (квалификации ЧМ – прим. «Бомбардира»). Но мы договорились, что в декабре подведeм итоги. Мы говорим о краткосрочном контракте, так как говорим о совмещении: дальше либо мы продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот.

Как и что будет в декабре – давайте не забегать вперeд. Может, он выполнит задачу и захочет работать в клубе – посмотрим», – сказал Дюков.

Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

В его тренерский штаб вошли Николай Писарев , Виктор Онопко , Виталий Кафанов , Луис Мартинес и Джонатан Альба .

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