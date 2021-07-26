Карпин: «Совмещение – не самое хорошее решение. Есть вопросы в плане психологии»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о совмещении постов в национальной команде и «Ростове».

«Сомнения, конечно, были. В первую очередь, по поводу того, вытяну ли я эмоционально эту ношу. Совмещение – не самое хорошее решение. Но пока так.

Важно, хватит ли мне батареек, не разрядятся ли они в какой-то момент в клубе или сборной. Я нахожусь в хорошей физической форме. В этом плане, думаю, что выдержу. А вот в плане психологии есть вопросы. Однако надеюсь, что с такой поддержкой вытяну и в этом плане», – сказал Карпин.

Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

В его тренерский штаб вошли Николай Писарев , Виктор Онопко , Виталий Кафанов , Луис Мартинес и Джонатан Альба .

, , , и . Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

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