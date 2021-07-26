Карпин: «Вера в российских футболистов подтолкнула стать тренером сборной»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение возглавить национальную команду.

«Сложное решение, принимал его не один. Надо было поговорить с руководством клуба, с семьей, которая у меня не маленькая. Обсудил с женой Дарьей. Благодарю всех за поддержку. Все – от клуба и заканчивая семьей – сказали, что будут помогать. Все поддержали, даже, возможно, подтолкнули к этому шагу.

Что стало окончательным толчком в принятии решения? Вера людей в меня и вера в российских футболистов. Верю, что с ними можно добиться результата», – сказал Карпин.

Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

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