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    Карпин: «Вера в российских футболистов подтолкнула стать тренером сборной»

    Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение возглавить национальную команду.

    «Сложное решение, принимал его не один. Надо было поговорить с руководством клуба, с семьей, которая у меня не маленькая. Обсудил с женой Дарьей. Благодарю всех за поддержку. Все – от клуба и заканчивая семьей – сказали, что будут помогать. Все поддержали, даже, возможно, подтолкнули к этому шагу.

    Что стало окончательным толчком в принятии решения? Вера людей в меня и вера в российских футболистов. Верю, что с ними можно добиться результата», – сказал Карпин.

    • Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.
    • Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
    • Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7252

      FanatSerj 46 минут назад

      Я смотрю уже есть клоуны не довольные, только назначали и говно из дыр у них повалило )))

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      Рейтинг: +4829

      Гавроша 1 час назад

      А зарплата ни при чем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9118

      NewLife 2 часа назад

      А еще надо было у Заремы спросить)). Что ж тебя заставило поверить в тех, кого ты ласково называл кривоногими. Неужели грины?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2537

      Ral13 > NewLife 31 минуту назад

      Будет брать прямоногих, кривоногие останутся за бортом.

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