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  • Карпин: «Вера в российских футболистов подтолкнула стать тренером сборной»

Карпин: «Вера в российских футболистов подтолкнула стать тренером сборной»

26 июля 2021, 14:45
4

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение возглавить национальную команду.

«Сложное решение, принимал его не один. Надо было поговорить с руководством клуба, с семьей, которая у меня не маленькая. Обсудил с женой Дарьей. Благодарю всех за поддержку. Все – от клуба и заканчивая семьей – сказали, что будут помогать. Все поддержали, даже, возможно, подтолкнули к этому шагу.

Что стало окончательным толчком в принятии решения? Вера людей в меня и вера в российских футболистов. Верю, что с ними можно добиться результата», – сказал Карпин.

  • Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.
  • Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
  • Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
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NewLife
1627300579
А еще надо было у Заремы спросить)). Что ж тебя заставило поверить в тех, кого ты ласково называл кривоногими. Неужели грины?
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FanatSerj
1627306553
Я смотрю уже есть клоуны не довольные, только назначали и говно из дыр у них повалило )))
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житель СПб
1627312788
Какие добрые и правильные слова. Пусть ему Господь поможет! И - прямоногие...
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