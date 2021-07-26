Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде.

«Он был и есть важный игрок для российского футбола. Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом. Если Артeм покажет футбол, который может помочь сборной, то он в ней будет.

Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываются не мной, а игроками», – сказал Карпин.