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    Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

    Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде.

    «Он был и есть важный игрок для российского футбола. Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом. Если Артeм покажет футбол, который может помочь сборной, то он в ней будет.

    Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываются не мной, а игроками», – сказал Карпин.

    • Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.
    • Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
    • Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: +11191

      Hektor 84 13 минут назад

      А наиграл ли он на вызов в сборную? Он и в прошлом сезоне не блистал.

      1
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      Рейтинг: +3930

      rash1959 1 час назад

      А причём тут личные отношения, если дрочило просто деревянный, а не футболист уровня сборной.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3334

      Алехсбургер. 1 час назад

      Не будите спящего Дзюбу,придурки...
      Мало не покажется.
      --
      Георгиевич ещё может и Денисова реанимировать. Они похожи.
      Звери просто по жизни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      SuperNils 2 часа назад

      А зачем в сборной бездарный деревянный нап, не умеющий забивать?

      4
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      Рейтинг: +7244

      "supermax" > SuperNils 1 час назад

      ведь если он есть...значит это кому-нибудь нужно

      0
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      Рейтинг: +4460

      Виталий Орехов > SuperNils 1 час назад

      Читаем внимательно: "Если Артем покажет футбол,.." А показывать то НЕЧЕГО!

      1
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      Рейтинг: +406

      BuenosArgentina > Виталий Орехов 1 час назад

      Кому там в вашем клубе есть что показать ? Ионову ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +406

      BuenosArgentina > SuperNils 1 час назад

      другие более деревянные , умеющие забивать ещё хуже , Рональду мы не можем пригласить, из российских бомбардиров Дзюба лучший или один из лучших, минут на гол у него как у Смолова, остальные как Головин, Миранчук и т.д, в сборной уже играют:
      Игрок Голов мин/гол
      Дзюба 137 193
      Кержаков 133 179
      Павлюченко 94 180
      Кириченко 91
      Смолов 83 192
      Сычёв 82
      Комбаров 11 2089

      0
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      Рейтинг: +5971

      Fusballer > Виталий Орехов 58 минут назад

      Не правда! Дзюба может показать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +330

      Янвapь 69 > BuenosArgentina 56 минут назад

      Завязывай с футболом. Где Ростов, а где Ионов ?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9118

      NewLife 2 часа назад

      Смотри, Валэра, от него в ворота Мальты срикошетит, целовать придется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +330

      Янвapь 69 > NewLife 2 часа назад

      Валере теперь либо карманы зашивать надо, либо общей раздевалкой не пользоваться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24246

      Боцман59rus 2 часа назад

      - вот такие у нас журналюхи спортивные, вцепились за кнфликт с дрочилой и футбол по боку))

      1
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