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  • Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

26 июля 2021, 14:37
16

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде.

«Он был и есть важный игрок для российского футбола. Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом. Если Артeм покажет футбол, который может помочь сборной, то он в ней будет.

Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываются не мной, а игроками», – сказал Карпин.

  • Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.
  • Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
  • Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1627299797
- вот такие у нас журналюхи спортивные, вцепились за кнфликт с дрочилой и футбол по боку))
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NewLife
1627300400
Смотри, Валэра, от него в ворота Мальты срикошетит, целовать придется.
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Алехсбургер.
1627303713
Не будите спящего Дзюбу,придурки... Мало не покажется. -- Георгиевич ещё может и Денисова реанимировать. Они похожи. Звери просто по жизни.
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rash1959
1627304159
А причём тут личные отношения, если дрочило просто деревянный, а не футболист уровня сборной.
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Hektor 84
1627308467
А наиграл ли он на вызов в сборную? Он и в прошлом сезоне не блистал.
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житель СПб
1627312536
И не сомневался в таком ответе! Валерий Карпин вызывает все большее уважение.
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Томик
1627324222
Задолбали этим "студебеккером" уже. Дзюба - это родственник Ваш?
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igorbykovta
1627324335
Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- https://tiny.pl/9xshb
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zigbert
1627368189
Да это понятно. Больших изменений в сборной Карпин делать не будет.
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Давид59
1627368538
Сразу вспоминается история про злопамятного Черчесова и Гарика Денисова.
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