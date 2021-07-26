Стали известны имена пяти ассистентов Карпина в сборной России

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал тренерский штаб национальной команды.

«Тренерский штаб известен: Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут представлять отчеты по каждом кандидату.

Кто будет в «Ростове» в мое отсутствие? Это уже наши клубные проблемы, мы об этом позаботились», – сказал Карпин.

Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

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