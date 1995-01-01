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    Стали известны имена пяти ассистентов Карпина в сборной России

    Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал тренерский штаб национальной команды.

    «Тренерский штаб известен: Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

    Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут представлять отчеты по каждом кандидату.

    Кто будет в «Ростове» в мое отсутствие? Это уже наши клубные проблемы, мы об этом позаботились», – сказал Карпин.

    • Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.
    • Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
    • Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9118

      NewLife 1 час назад

      В чем тогда работа гл. тренера ? Подбор состава это самое главное, установка на игру и замены в игре это нюансы, зависящие от подбора состава, а сбитый летчик не собирается брать отвественность и возлагает ее на "великих" замов. Опасаюсь за результат Валеры. Надеюсь у него хоть телевизор есть.

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