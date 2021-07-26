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  • Стали известны имена пяти ассистентов Карпина в сборной России

Стали известны имена пяти ассистентов Карпина в сборной России

26 июля 2021, 14:54
1

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал тренерский штаб национальной команды.

«Тренерский штаб известен: Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут представлять отчеты по каждом кандидату.

Кто будет в «Ростове» в мое отсутствие? Это уже наши клубные проблемы, мы об этом позаботились», – сказал Карпин.

  • Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.
  • Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
  • Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

Карпин: «Вера в российских футболистов подтолкнула стать тренером сборной»

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Онопко Виктор Карпин Валерий Писарев Николай
Комментарии (1)
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NewLife
1627305089
В чем тогда работа гл. тренера ? Подбор состава это самое главное, установка на игру и замены в игре это нюансы, зависящие от подбора состава, а сбитый летчик не собирается брать отвественность и возлагает ее на "великих" замов. Опасаюсь за результат Валеры. Надеюсь у него хоть телевизор есть.
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