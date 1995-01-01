Стали известны имена пяти ассистентов Карпина в сборной России

В чем тогда работа гл. тренера ? Подбор состава это самое главное, установка на игру и замены в игре это нюансы, зависящие от подбора состава, а сбитый летчик не собирается брать отвественность и возлагает ее на "великих" замов. Опасаюсь за результат Валеры. Надеюсь у него хоть телевизор есть.
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал тренерский штаб национальной команды.
«Тренерский штаб известен: Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут представлять отчеты по каждом кандидату.
Кто будет в «Ростове» в мое отсутствие? Это уже наши клубные проблемы, мы об этом позаботились», – сказал Карпин.
- Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.
- Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
- Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».
Карпин: «Вера в российских футболистов подтолкнула стать тренером сборной»
Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»