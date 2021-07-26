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  • Карпин попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

Карпин попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

26 июля 2021, 15:30
13

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил перенести 6-й тур РПЛ ради подготовки к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. В июне об этом просил Станислав Черчесов.

«Первая тренировка на данный момент? 30-го приедут на сбор, будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет полторы тренировки. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть, не знаю куда и как.

Я сам клубный тренер и говорил: сдвинули тур – а толку никакого. Ну да. Может получиться, а может нет. Но это лично моя просьба, не требование, а просто просьба помочь и пойти навстречу сборной и лично мне заиметь игроков раньше, чем 30-го числа. Но зависит это не от меня», – сказал Карпин.

Карпин: «Совмещение – не самое хорошее решение. Есть вопросы в плане психологии»

Карпин: «Вера в российских футболистов подтолкнула стать тренером сборной»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Хорватия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1627304169
- ну все как обычно, в лучших традициях нашего футбола. С какого хрена спрашивается, интересы сборной, ставатся выше клубных и лиги в целом, тем более это никогда не помогало.
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JTherry
1627304791
а при составлении календаря этого, конечно, не учли... "толку никакого" не будет ни для клубов, ни для сборной... не вижу причин для переноса... но новому ГТ пойдут навстречу, скажут: "интересы сборной" и бла-бла-бла... обычный набор слов от Дюк-оффа...
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NewLife
1627305406
Что за кипиш, Валера - кони с бомжами играют 28-го. Зюба будет отдохнувший и надроченный.
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vladimir-7
1627308518
Просит ГТ перенести игру Зенит с ЦСКА, ну перенесите.
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vladimir-7
1627309458
Карпин как всегда красноречив, использует простые предложения, состоящие, в основном, из местоимения, имени существительного и глагола.
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mdu86
1627309732
А при чём тут ЦСКА и Зенит?! Остальные в 6 туре не играют? Опять школьники на бомбардире балуются ))
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Sanches65
1627310829
Валера решил встать на путь Черчесова?
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paracetamol
1627314015
В тренерский штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.... Валера, ты где этот сброд насобирал? Писаришка с Онопкой - они чего когда выиграли и чего посоветовать тебе могут?
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alp
1627326918
хреново валера начал... не с того..
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prtcs
1627393087
Ни кто не знает, что делает голова, думают что решит головка.
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