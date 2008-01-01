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    Карпин попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

    Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил перенести 6-й тур РПЛ ради подготовки к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. В июне об этом просил Станислав Черчесов.

    «Первая тренировка на данный момент? 30-го приедут на сбор, будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет полторы тренировки. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть, не знаю куда и как.

    Я сам клубный тренер и говорил: сдвинули тур – а толку никакого. Ну да. Может получиться, а может нет. Но это лично моя просьба, не требование, а просто просьба помочь и пойти навстречу сборной и лично мне заиметь игроков раньше, чем 30-го числа. Но зависит это не от меня», – сказал Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19420

      vladimir-7 14 минут назад

      Просит ГТ перенести игру Зенит с ЦСКА, ну перенесите.

      0
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      Рейтинг: +9118

      NewLife 1 час назад

      Что за кипиш, Валера - кони с бомжами играют 28-го. Зюба будет отдохнувший и надроченный.

      2
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      Рейтинг: +4829

      Гавроша 1 час назад

      А не слишком ли мы много отдаем ради этой никчемной сборной? Пшли на.х.у.й!!!

      Вот в 70-х лобан пол-года готовил сборную и в итоге вышел позор как у сырдыха, так на кой ляд это надо?

      Кто платит зарплаты игрокам?

      0
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      Рейтинг: +15616

      JTherry 1 час назад

      а при составлении календаря этого, конечно, не учли... "толку никакого" не будет ни для клубов, ни для сборной... не вижу причин для переноса... но новому ГТ пойдут навстречу, скажут: "интересы сборной" и бла-бла-бла... обычный набор слов от Дюк-оффа...

      3
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      Рейтинг: +24246

      Боцман59rus 1 час назад

      - ну все как обычно, в лучших традициях нашего футбола.
      С какого хрена спрашивается, интересы сборной, ставатся выше клубных и лиги в целом, тем более это никогда не помогало.

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