Карпин попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил перенести 6-й тур РПЛ ради подготовки к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. В июне об этом просил Станислав Черчесов.

«Первая тренировка на данный момент? 30-го приедут на сбор, будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет полторы тренировки. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть, не знаю куда и как.

Я сам клубный тренер и говорил: сдвинули тур – а толку никакого. Ну да. Может получиться, а может нет. Но это лично моя просьба, не требование, а просто просьба помочь и пойти навстречу сборной и лично мне заиметь игроков раньше, чем 30-го числа. Но зависит это не от меня», – сказал Карпин.

В 6-м туре РПЛ состоится матч между «Зенитом» и ЦСКА.

6-й тур закончится 29 августа. Матч с Хорватией состоится 1 сентября.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

В его тренерский штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

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