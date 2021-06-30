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    Черчесов попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил перенести 6-й тур РПЛ ради подготовки к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

    В 6-м туре РПЛ должен состояться матч между «Зенитом» и ЦСКА.

    «Черчесов сказал, что есть неудобство при подготовке сборной к матчу с командой Хорватии. Тур чемпионата 28-29 августа, а игра с хорватами – 1 сентября. Но он добавил, что навстречу ему не пошли, так как некуда переносить даты тура.

    Техком принял решение обратиться к исполкому РФС с просьбой пойти навстречу сборной России и перенести тур за неделю до матча с хорватами или хотя бы дней за пять до него. Все-таки это ключевая встреча для нашей команды», – сказал глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

    • РФС перенес концовку минувшего сезона РПЛ ради подготовки к Евро-2020.
    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

    Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1647

      Spirit_78 5 минут назад

      Нет уж, руки прочь от чемпионата. Тем более от центрального матча тура.

      0
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      Рейтинг: +24358

      пьяныйхоровод 13 минут назад

      Капитан "Титаник" безнадёжно тонет , самое время сесть в лодочку и у...ть нах.. .

      0
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      Рейтинг: +23668

      silver29 21 минуту назад

      Отлуп тебе лысый, готовься как все, один хрен результат известен заранее, а так хоть зарубу посмотрим в РПЛ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8729

      NewLife 22 минуты назад

      Чабан - ПНХ

      2
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      Рейтинг: +4738

      maygli 23 минуты назад

      Хитроус уже я смотрю, крылья расправляет и начинает команды всему футболу раздавать.

      0
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      Рейтинг: +18739

      vladimir-7 25 минут назад

      Во Черчес губенки раскатал, считая, что его не уволят. Посмотрим,
      что скажет исполнительный комитет РФС, после заключения технического комитета.

      0
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      Рейтинг: +4738

      maygli 36 минут назад

      Он уже отмазку себе готовит, дескать просил, не пошли навстречу , вот и результат. не было времени подготовиться. Хитрожук.

      2
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      Рейтинг: +23552

      Боцман59rus 41 минуту назад

      я бы их к чабану вообще за час до игры отпускал, может тогда и появился какой шанс)))

      3
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      Рейтинг: +4738

      maygli > Боцман59rus 39 минут назад

      А что, вполне разумная мысль.

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      Рейтинг: +8578

      alp 42 минуты назад

      б л я д ь а может лучше сразу попросить денег на подкуп хорватов?

      1
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      Рейтинг: +4995

      Fusballer > alp 41 минуту назад

      По мерседесу подарить!

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      Рейтинг: +4738

      maygli 45 минут назад

      Да хоть за месяц до игры с Хорватами... толку-то.

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