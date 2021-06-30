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  • Черчесов попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

Черчесов попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

30 июня 2021, 14:58
29

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил перенести 6-й тур РПЛ ради подготовки к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

В 6-м туре РПЛ должен состояться матч между «Зенитом» и ЦСКА.

«Черчесов сказал, что есть неудобство при подготовке сборной к матчу с командой Хорватии. Тур чемпионата 28-29 августа, а игра с хорватами – 1 сентября. Но он добавил, что навстречу ему не пошли, так как некуда переносить даты тура.

Техком принял решение обратиться к исполкому РФС с просьбой пойти навстречу сборной России и перенести тур за неделю до матча с хорватами или хотя бы дней за пять до него. Все-таки это ключевая встреча для нашей команды», – сказал глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

  • РФС перенес концовку минувшего сезона РПЛ ради подготовки к Евро-2020.
  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Россия Хорватия Черчесов Станислав
Комментарии (29)
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Fusballer
1625054535
Надо чемпионат вообще отменить, как здесь уже предлагали! Отвлекает только от подготовки!
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maygli
1625054542
Да хоть за месяц до игры с Хорватами... толку-то.
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Боцман59rus
1625054784
я бы их к чабану вообще за час до игры отпускал, может тогда и появился какой шанс)))
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vladimir-7
1625055706
Во Черчес губенки раскатал, считая, что его не уволят. Посмотрим, что скажет исполнительный комитет РФС, после заключения технического комитета.
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NewLife
1625055903
Чабан - ПНХ
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Spirit_78
1625056945
Нет уж, руки прочь от чемпионата. Тем более от центрального матча тура.
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алдан2014
1625057606
Уважаемый тренер сборной,а на кому нужна такая сбродная,какую мы видели на евро 2020 ? Пусть уже сидят дома и не позорятся.Стасик ,нормальные люди с совестью в отставку уходят. Смотреть игры с участием сборной России это сплошное горькое разочарование
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Из Твери Леха
1625057790
Ух как "великий тренер" сразу в работу бросился, прям с головой! Не успел еще Евро завершиться, а он уже о следующем турнире думает, ну трудяга-стахановец! Отчетливо дает понять, что не просто так он свой хлеб (ценой в 2.5 ляма$) получает. Смешно)) А представляете, тренер сборной Хорватии тоже просит перенести матчи с клубами в которых играют его игроки. Т.е. Тотенхем, Аталанту, Интер и т.д))
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Dr.Metal
1625058473
Даже месяц подготовки сборной не помогут даже на ничью сыграть нашим раздолбаям. Нет веры в команду. Да и команды нет
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BRO_football
1625065848
Да пофиг. Переноси - не переноси, всё равно просрёте
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