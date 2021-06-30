Черчесов попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил перенести 6-й тур РПЛ ради подготовки к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

В 6-м туре РПЛ должен состояться матч между «Зенитом» и ЦСКА.

«Черчесов сказал, что есть неудобство при подготовке сборной к матчу с командой Хорватии. Тур чемпионата 28-29 августа, а игра с хорватами – 1 сентября. Но он добавил, что навстречу ему не пошли, так как некуда переносить даты тура.

Техком принял решение обратиться к исполкому РФС с просьбой пойти навстречу сборной России и перенести тур за неделю до матча с хорватами или хотя бы дней за пять до него. Все-таки это ключевая встреча для нашей команды», – сказал глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

РФС перенес концовку минувшего сезона РПЛ ради подготовки к Евро-2020.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»