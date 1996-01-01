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    Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович объяснил, почему технический комитет РФС решил поддержать главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаeм и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.

    Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено», – сказал Гершкович.

    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
    • По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

    Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +754

      vovan55 50 секунд назад

      вот это цирк...такой формулировки ещё не было... это же такое наляпать... все руководство федерации лишить премий...и гнать в шею

      0
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      Рейтинг: +5152

      afw13 8 минут назад

      ну конечно, значит овцы в отаре паршивые, а чабан не при делах, чистой воды неуиноуник, да?))

      0
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      Рейтинг: +21096

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Технический комитет РФС очень технично нашёл крайнего. Молодцы, билядь!..

      2
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      Рейтинг: +1502

      roman230582 16 минут назад

      Мы то конечно это все знаем, Но если главная футбольная организация в стране РФС, признает своих подопечных - российских футболистов игроками низкого уровня, тогда какого х..ра вы там делаете, и как теперь относиться футболистам к своему руководству, если их открыто называют слабыми игроками?

      1
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      Рейтинг: +2919

      neveldomha 19 минут назад

      Желаю удачи Чабану и его отаре по дальнейшему уничтожению российского футбола. Бан.

      1
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      Рейтинг: +1991

      OldenVad > neveldomha 14 минут назад

      Тренер бывает хороший, бывает плохой, но он точно не уничтожает российский футбол! Он берет готовых игроков! А вот где их брать если их нет? Главный вопрос почему их нет!

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      Рейтинг: +2919

      neveldomha > OldenVad 8 минут назад

      Значит сформируй, оформи хавно тактически и психологически, так чтобы оне не растекалось по полю. Не способен работать с таким материалом, другого не дано, а значит проваливай.

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      Рейтинг: +1991

      OldenVad > neveldomha 22 секунды назад

      Я не уверен что с этими игроками но другим тренером мы сыграли бы лучше

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      Рейтинг: +15555

      derrik2000 19 минут назад

      Этточно!
      Игрочишки виноваты!
      САМ набирал, САМ отстаивал своих протеже и перед РФС, и перед болелами, САМ ставил из матча в матч этих "мастеров", даже не взирая на то, что они "деревянно-безвольно-мёртвые" ( ОТЛИЧНО ИГРАВШИЕ в ЧР Макаров и Дюпин из казанского Рубина вызваны и то просидели на лавке всю финальную часть), а теперь, значица, игрочишки виноваты???

      P.S. Совсем как обнулённый, его "вАробЫшки" и госдурка. )))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +23664

      silver29 19 минут назад

      Позвольте но у черчесова был вагон и маленькая тележка времени на просмотр и отбор игроков, ради него изменили даже календарь РПЛ, т.е. виноват Семак раз не научил шесть игроков сборной и главного голеадора играть, а он черчесов мастер и не привык работать с дилетантами (((

      3
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      Рейтинг: +459

      Sanches65 20 минут назад

      3 ведра орденов России усатому. Заслужил ведь.

      2
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      Рейтинг: +1419

      кто там 28 минут назад

      ))) ну разумеется усатый не виновен) то что игроки говно - это и так понятно, но тогда, простите, какого яух они получают сумасшедшие деньги? грузин спамовский 3 млн хочет, за что?

      может тогда стоит сделать потолок зарплат для этих дурачков, а не поощрять их убогость незаслуженными суммами? Быть может тогда, когда будут получать *копейки* они начнут рвать жопу на тренировках и на поле что бы уйти туда где будут больше получать(Европу).
      Хотя о чём это я..

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      Рейтинг: +98

      Кто-то другой 33 минуты назад

      Клоунада!Просто слов нет...

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