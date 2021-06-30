Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович объяснил, почему технический комитет РФС решил поддержать главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаeм и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.

Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено», – сказал Гершкович.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие