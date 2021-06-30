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  • Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

30 июня 2021, 13:11
50

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович объяснил, почему технический комитет РФС решил поддержать главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаeм и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.

Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено», – сказал Гершкович.

  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
  • По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (50)
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derrik2000
1625049350
Этточно! Игрочишки виноваты! САМ набирал, САМ отстаивал своих протеже и перед РФС, и перед болелами, САМ ставил из матча в матч этих "мастеров", даже не взирая на то, что они "деревянно-безвольно-мёртвые" ( ОТЛИЧНО ИГРАВШИЕ в ЧР Макаров и Дюпин из казанского Рубина вызваны и то просидели на лавке всю финальную часть), а теперь, значица, игрочишки виноваты??? P.S. Совсем как обнулённый, его "вАробЫшки" и госдурка. )))))))))))))))
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Snek
1625051053
И Швейцарии уровень, и у Венгрии, и у Австрии, и у Дании, но обосрались почему-то только мы и Уэльс.
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NewLife
1625052107
Какие же старые придурки со старческим маразмом заседают в РФС. Я больше не буду болеть за сборную, так с настоящего момента не считаю ее больше сборной России, а сбродной Черчеса, Гершковича и Дюкова.
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сутулая собака и лисы
1625055315
болельщики! БОЙКОТИРУЙТЕ МАТЧИ ПОД ЭГИДОЙ РФС! надоели Усы? лимит и огромные зарплаты? БОЙКОТИРУЙТЕ МАТЧИ ПОД ЭГИДОЙ РФС! пора объединиться и высказать своё мнение. покажите уже единство, станьте большой футбольной семьей. бунт, ъуъ! помогите распространить эту информацию! Сербия 0-5, Бельгия 0-3, Дания 1-4. не смогли обойти Финов в группе, потому что даже Фины не пропускали по 3 мяча. и всё это на бюджетные деньги, отобранные у ваших семей НАЛОГАМИ. они даже извиниться не могут, они ******! БОЙКОТИРУЙТЕ МАТЧИ ПОД ЭГИДОЙ РФС!
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сутулая собака и лисы
1625056163
и я не вижу, где все наши фартии-х у я р т и и? как *ФАНАТ НЕ ПРЕСТУПНИК* - объединялись и бегали как клоуны по улице. как на ваших глаза превратили национальную сборную в шлюху по распилу бюджетных средств - ой, тишина. или РФС ваш хозяин и вы не способны лаять на него? что, чинуши хорошо спонсируют вас, собак? а? фанатики? ГДЕ ВЫ? пока вы молчите - вы продажные шавки в глазах болельщиков.
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Лфшт
1625057626
Уровень игроков???!?!?!!! Да вашу твари!!! Венгрия!!! посмотрите как она играла. Самоотдача бешеная. Бились на страну!!! А у нас?? Ну проиграли мы можете нас материть. Противно. Сопля безвольная. Слабак. От мужика только ***, который дрочит, яиц нет.
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Сильвербой
1625058846
Конченные идиоты!
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vladimir-7
1625060175
Вот теперь технический и исполнительный комитеты вместе с остальными членами РФС и смотрите все матчи сборной России под управлением Черчесова и любуйтесь его бездарным и тупым руководством командой. Болельщики на игры сборной с Черчесом ходить, скорее всего, не будут.
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portero
1625064111
Может основная проблема в техкоме и РФС они мафия откатчиков и воров....
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portero
1625064301
Матами ркгаться не буду, но нормальные слова никак не подобрать п...сы...
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