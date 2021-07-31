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Крылья Советов - Спартак

30.07.2021, Пятница, 19:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 2 тур Крылья Советов - Спартак
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 19:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
7 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 19:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
15 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
4 апреля, среда 17:30 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
1 декабря, четверг 18:00 Крылья Советов 4:0 Спартак
2 тур
8 августа, понедельник 19:30 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 19:30 Спартак 1:0 Крылья Советов
1 тур
16 июля, вторник 19:30 Крылья Советов 1:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
10 мая, пятница 20:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
14 тур
3 ноября, суббота 15:30 Крылья Советов 0:5 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 18:30 Спартак 3:0 Крылья Советов
9 тур
15 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 0:0 Крылья Советов
14 тур
25 июля, воскресенье 20:30 Крылья Советов 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
7 ноября, суббота 17:00 Крылья Советов 2:1 Спартак
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Крылья Советов
10 тур
11 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 17:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
6 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Спартак
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Спартак 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
10 тур
28 мая, суббота 18:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
28 августа, суббота 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
10 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
4 тур
13 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 2001
24 тур
13 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Крылья Советов
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Чемпионат России 1999
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Спартак
29 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Спартак 2:2 Крылья Советов
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
28 тур
20 сентября, пятница 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Спартак 5:1 Крылья Советов
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:6 Спартак
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:6 Спартак
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
11 тур
12 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +5941

    ySS 30 июля 2021, 20:54

    С 3-мя набранными очками!
    Не впечатлили, а вот пацан из Самары интересен

    2
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    Рейтинг: +5941

    ySS 30 июля 2021, 20:33

    Несчастный случай в нашу пользу
    Редко, но бывает

    1
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    Рейтинг: +3510

    Fancyfall 30 июля 2021, 20:27

    ну хоть так счёт открыли.. надо лучше стремиться к реализации своих моментов.

    2
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Fancyfall 30 июля 2021, 20:46

    не своих, а чужих...

    0
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    Рейтинг: +1495

    Урия Гип > Fancyfall 30 июля 2021, 20:52

    Ещё пенальти?

    0
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    Рейтинг: +2813

    Бугимен 30 июля 2021, 19:26

    КРЫЛЬЯ ВПЕРЕД!!!!!!

    3
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    Рейтинг: +5941

    ySS 30 июля 2021, 17:25

    Хороший футбол в Казани показали.
    Сегодня жду результативный

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