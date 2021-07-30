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Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 30 июля 2021
Крылья Советов
30.07.2021, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
68'
А. Соболев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
Желтая карточка
Д. Иванисеня
90'
86'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
З. Бакаев
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
В. Сарвели
83'
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Божин
82'
Замена
Г. Онугха
️️️️
И. Сергеев
76'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Ежов
76'
74'
Замена
А. Крал
️️️️
Р. Зобнин
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Соболев
65'
Желтая карточка
З. Бакаев
59'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
В. Мозес
59'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Игнатов
Желтая карточка
Ю. Горшков
47'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Д. Якуба
26'
Травма
Д. Якуба
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
8
Денис Якуба
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Зелимхан Бакаев
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Спартак
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
33
Алекс Крал
ОП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
47
Божин
3
Солдатенков
2
Зеффан
21
Иванисеня
8
Якуба
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
3-1-3-2-1
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
6
Айртон
18
Умяров
7
Бакаев
47
Зобнин
11
Мозес
15
Рассказов
8
Игнатов
7
Соболев
47
Божин
8
Витюгов
8
Витюгов
47
Божин
8
Якуба
25
Пруцев
25
Пруцев
8
Якуба
29
Ежов
9
Пиняев
9
Пиняев
29
Ежов
9
Сарвели
10
Цыпченко
10
Цыпченко
9
Сарвели
33
Сергеев
7
Онугха
7
Онугха
33
Сергеев
7
Бакаев
20
Хендрикс
20
Хендрикс
7
Бакаев
47
Зобнин
33
Крал
33
Крал
47
Зобнин
11
Мозес
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Мозес
8
Игнатов
17
Ларссон
17
Ларссон
8
Игнатов
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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