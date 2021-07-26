Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством РФС.

«Единственная задача – попасть на чемпионат мира. Что касается сборной на Евро, то точно не мне заниматься оценками.

Как будем готовить сборную? Вопрос, планирую ли изменять состав, некорректен, всe будет зависеть от состояния игроков на данный момент. Так что ни у кого место не забронировано, станут играть люди, которые будут готовы даже физически лучше на данный момент.

То видение футбола, которое есть у меня, попытаемся превратить в жизнь. Играть хотелось бы как «Барселона» в лучшие годы – она всe выиграла, но это лишь красивые слова. А я верю, что наши игроки могут играть в смелый футбол. Да, смелый футбол – подходящее слово», – сказал Карпин.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

В его тренерский штаб вошли Николай Писарев , Виктор Онопко , Виталий Кафанов , Луис Мартинес и Джонатан Альба .

, , , и . Карпин будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»