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    Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы»

    Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством РФС.

    «Единственная задача – попасть на чемпионат мира. Что касается сборной на Евро, то точно не мне заниматься оценками.

    Как будем готовить сборную? Вопрос, планирую ли изменять состав, некорректен, всe будет зависеть от состояния игроков на данный момент. Так что ни у кого место не забронировано, станут играть люди, которые будут готовы даже физически лучше на данный момент.

    То видение футбола, которое есть у меня, попытаемся превратить в жизнь. Играть хотелось бы как «Барселона» в лучшие годы – она всe выиграла, но это лишь красивые слова. А я верю, что наши игроки могут играть в смелый футбол. Да, смелый футбол – подходящее слово», – сказал Карпин.

    Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии11
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      Рейтинг: +66970

      insider_retro 15 минут назад

      Не буду ничего говорить про то, что для игры, схожей с Барселоной, у нас нет Иньесты и К... Понравился ёмкий девиз про смелый футбол... Пока остановлюсь...

      0
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      Рейтинг: +3769

      mutabor0992 23 минуты назад

      Вроде не пьет...А пургу несет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1599

      VGreen > mutabor0992 16 минут назад

      почему? где тут пурга?

      1
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      Рейтинг: +684

      SuperNils 53 минуты назад

      Надеюсь, этот сброд всё проиграет и не выйдет на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +1940

      Евгений Агеев > SuperNils 46 минут назад

      Почему?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1599

      VGreen > SuperNils 16 минут назад

      почему? это наша сборная

      0
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      Рейтинг: +9118

      NewLife 1 час назад

      Хотели, как Барселона, а получилось, как Ростов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +45512

      MaxRnD > NewLife 44 минуты назад

      Ты видно запамятовал, что Валера за свою карьеру не только Ростов тренировал ....

      2
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      ...
      Рейтинг: +3334

      Алехсбургер. > MaxRnD 28 минут назад

      ))
      Шведкой.под зад.+

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5971

      Fusballer 1 час назад

      Всё по делу. Попадание на ЧМ в нынешней ситуации будет достижением.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11664

      ВетеR 1 час назад

      Грамотно !
      Не как Стасик, всех порвём и станем чемпионами !!

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