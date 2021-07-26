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  • Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы»

Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы»

26 июля 2021, 16:05
24

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством РФС.

«Единственная задача – попасть на чемпионат мира. Что касается сборной на Евро, то точно не мне заниматься оценками.

Как будем готовить сборную? Вопрос, планирую ли изменять состав, некорректен, всe будет зависеть от состояния игроков на данный момент. Так что ни у кого место не забронировано, станут играть люди, которые будут готовы даже физически лучше на данный момент.

То видение футбола, которое есть у меня, попытаемся превратить в жизнь. Играть хотелось бы как «Барселона» в лучшие годы – она всe выиграла, но это лишь красивые слова. А я верю, что наши игроки могут играть в смелый футбол. Да, смелый футбол – подходящее слово», – сказал Карпин.

Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Барселона Россия Карпин Валерий
Комментарии (24)
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ВетеR
1627305024
Грамотно ! Не как Стасик, всех порвём и станем чемпионами !!
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Fusballer
1627305396
Всё по делу. Попадание на ЧМ в нынешней ситуации будет достижением.
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NewLife
1627305591
Хотели, как Барселона, а получилось, как Ростов.
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mutabor0992
1627307969
Вроде не пьет...А пургу несет.
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insider_retro
1627308489
Не буду ничего говорить про то, что для игры, схожей с Барселоной, у нас нет Иньесты и К... Понравился ёмкий девиз про смелый футбол... Пока остановлюсь...
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Soccerdealer63
1627310419
"...Играть хотелось бы как «Барселона» в лучшие годы ..." ....?????? Как известно, Карпин вс. свою игроцкую карьеру курил... Вот и сейчас, по ходу, дунул... Хреново дело... Пиши пропало...
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yorgenbarenz
1627310773
1 сентября вмажем боярышника за Карпина,нашу великую,капиталистическую Родину и её спортивных руководителей!
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житель СПб
1627313711
"Смелый футбол". Какой умничка! Удачи ему и всем нам!
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igorbykovta
1627324313
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zigbert
1627326844
Сказано громко, хотя быстро изменить стиль игры сборной будет трудно. Но может быть какие то наработки у Карпина появятся?
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