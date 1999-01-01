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    Ребров – об отставке Черчесова: «Если тупо поменять шило на мыло, то что будет дальше?»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров считает, что возможная отставка главного тренера сборной России Станислава Черчесова не повлияет на уровень национальной сборной.

    «Это не только о фамилиях, дело, наверно, в какой-то системе. Мы все время говори – система, вертикаль, которая будет касаться не только верхов, нас, взрослых футболистов, но и самых низов – развитие детей и всего остального.

    Тогда я скажу: «Блин, ребят, наверно, это интересно». А если это просто тупо взять и убрать Черчесова, поставить шило на мыло, как говорится, не в обиду никому, то что будет дальше? Если мне покажут, тогда я скажу: «Давайте», а так, я не уверен», – сказал Ребров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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