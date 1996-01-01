Черчесов – о вылете с Евро: «Не хватило куража и эмоций. В функциональном плане сборная была готова хорошо»

Всё что ты в принципе можешь дать - это эмоции, то есть эмоциально напихать команде, и это сработает, один - два раза. Но на длинной дистанции - нет. А помимо эмоций и функционала, есть ещё и тактика, о которой ты е.б.л.а.н усатый вероятно и не слышал, раз не говоришь про неё. Да и функционально готова сборная на уровне кого? Финляндии? Круто готова по функционалу Швейцария, которая с французами!!! последние 10 минут атакуют и забивают два. Ска читать противно, обосрался и опозорился в очередной раз, друзья из РФС прикрывают, так сиди ты помалкивай, не зли всю страну. Но чувства стыда вообще у абрека отсутствует,продолжает кукарекать, миллионер позорный. Как можно вообще такого тренера держать, всё подвиги это победы над Египтом и Саудовской Аравией, да автобус с испанцами, но там игроков больше заслуга и везения невероятного. С клубами никуя не выйграл, только с Легией у которой состав в Польше самый сильный и дорогой. Нашли легенду. Позорище. По сравнению с этим - Хиддинк просто Бог.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об участии в заседании технического комитета РФС по итогам выступления национальной команды на Евро-2020.
«Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной.
Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.
В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.
Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», – сказал Черчесов.
- России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
- Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
- Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
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