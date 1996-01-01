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    Черчесов – о вылете с Евро: «Не хватило куража и эмоций. В функциональном плане сборная была готова хорошо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об участии в заседании технического комитета РФС по итогам выступления национальной команды на Евро-2020.

    «Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной.

    Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.

    В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.

    Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», – сказал Черчесов.

    • России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
    • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

    Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2133

      Валерий2705 2 минуты назад

      Всё что ты в принципе можешь дать - это эмоции, то есть эмоциально напихать команде, и это сработает, один - два раза. Но на длинной дистанции - нет. А помимо эмоций и функционала, есть ещё и тактика, о которой ты е.б.л.а.н усатый вероятно и не слышал, раз не говоришь про неё. Да и функционально готова сборная на уровне кого? Финляндии? Круто готова по функционалу Швейцария, которая с французами!!! последние 10 минут атакуют и забивают два. Ска читать противно, обосрался и опозорился в очередной раз, друзья из РФС прикрывают, так сиди ты помалкивай, не зли всю страну. Но чувства стыда вообще у абрека отсутствует,продолжает кукарекать, миллионер позорный. Как можно вообще такого тренера держать, всё подвиги это победы над Египтом и Саудовской Аравией, да автобус с испанцами, но там игроков больше заслуга и везения невероятного. С клубами никуя не выйграл, только с Легией у которой состав в Польше самый сильный и дорогой. Нашли легенду. Позорище. По сравнению с этим - Хиддинк просто Бог.

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      Рейтинг: +395

      111ax 3 минуты назад

      да какие блин кураж и эмоции? во-первых, это может дать игрокам тренер, а во-вторых, нет мастерства ни тренерского, ни игрового у футболистов. Как пасы дают, как от них как от деревьев мяч отскакивает, сколько думают с мячом, как двигаются без мяча, как бьют по воротам - все это видно невооруженным глазом даже дилетанту. И вот это вот все должно закладываться еще в детско-юношеском возрасте. А у якобы "лучших", во всяком случае отобранных игроков нет этого самого мастерства. Вот команда Германии при вылете от Англии еще может что-то там подобное говорить, т.к. база есть, но не сборная РФ

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      Рейтинг: +832

      matvei_72 11 минут назад

      Так только в России может быть работа тренера признана неудовлетворительной, а доверие выразили .В Голландии и Германии тренеров сразу убрали, за более лучшие результаты...Так ничего не изменится в наше футболе...НИКОГДА...

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      Рейтинг: +8739

      NewLife 14 минут назад

      Опять мы-кает, дебил.
      "В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. "
      Особенно хорош был зюба с высунутым языком после 20 минут.

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      Рейтинг: +23564

      Боцман59rus 26 минут назад

      Форма сборной, играет гимн, смотрит и говорит вся страна, какие еще эмоции нужны? Сишком много вам внимания уделяется, вы этого не заслуживаете. Если у болельщиков и журналистов есть хоть капля гордости, нужно отреагировать футбольным игнором. У нас в стране хватает достойных атлетов в других видах спорта. Все горепатриоты, с лозунгами "поддержим Россия", идут, на х,у,й.
      Лично у меня это сборище псевдофутболистов и зажравшихся чиновников в деменции, никаких ассоциаций с моей страной не вызывает)))

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      Рейтинг: +607

      tarasofka 27 минут назад

      горный п*****с, вали в аул

      1
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      Рейтинг: +3182

      Snek 31 минуту назад

      Не давал статсян интервью, потому что не знал, что говорить, либо жопу лизать РФС за то, что оставили, либо помоями поливать за то, что выгнали.

      0
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      Рейтинг: +4735

      Давид59 1 час назад

      Враньё. Не хватило практически всего. Не было ничего, что напоминало бы осмысленную игру. Хаос, бездарная тактика. Что там улучшать? Начинать с нуля надо. Только не с физруком.

      1
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      Рейтинг: +467

      Лфшт 1 час назад

      Ни один нормальный спортсмен не может биться без мотивации. Усатый это демотиватор. Дрочер со своими конченными шуточками еще хуже. Противно ехать в такую сборную

      1
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      Рейтинг: +7138

      Сильвербой 1 час назад

      Читаю все это и даже материться не хочется, ну вот просто нет никаких уже эмоций, до чего же все прогнило!!!

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