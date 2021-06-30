Черчесов – о вылете с Евро: «Не хватило куража и эмоций. В функциональном плане сборная была готова хорошо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об участии в заседании технического комитета РФС по итогам выступления национальной команды на Евро-2020.

«Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной.

Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.

В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.

Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», – сказал Черчесов.

России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

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