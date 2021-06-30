Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о вылете с Евро: «Не хватило куража и эмоций. В функциональном плане сборная была готова хорошо»

Черчесов – о вылете с Евро: «Не хватило куража и эмоций. В функциональном плане сборная была готова хорошо»

30 июня 2021, 16:00
38

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об участии в заседании технического комитета РФС по итогам выступления национальной команды на Евро-2020.

«Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной.

Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.

В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.

Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», – сказал Черчесов.

  • России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Путин – о сборной России: «Нужно подумать над тем, чтобы изменить кадры»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1625058160
В этом вся суть - главное отчитаться. Тьфу на тебя!
Ответить
derrik2000
1625059064
"В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают." А я вчерась писал, что уССатый будет всех бить ЦИФИРЬЮ!))))) Мог бы в принципе и не напрягаться: все в РФС - и не только в РФС, а ВЕЗДЕ У НАС - что называется, "скованные одной цепью, связанные одной целью"...
Ответить
Сильвербой
1625059153
Читаю все это и даже материться не хочется, ну вот просто нет никаких уже эмоций, до чего же все прогнило!!!
Ответить
Боцман59rus
1625062149
Форма сборной, играет гимн, смотрит и говорит вся страна, какие еще эмоции нужны? Сишком много вам внимания уделяется, вы этого не заслуживаете. Если у болельщиков и журналистов есть хоть капля гордости, нужно отреагировать футбольным игнором. У нас в стране хватает достойных атлетов в других видах спорта. Все горепатриоты, с лозунгами "поддержим Россия", идут, на х,у,й. Лично у меня это сборище псевдофутболистов и зажравшихся чиновников в деменции, никаких ассоциаций с моей страной не вызывает)))
Ответить
matvei_72
1625063074
Так только в России может быть работа тренера признана неудовлетворительной, а доверие выразили .В Голландии и Германии тренеров сразу убрали, за более лучшие результаты...Так ничего не изменится в наше футболе...НИКОГДА...
Ответить
Валерий2705
1625063641
Всё что ты в принципе можешь дать - это эмоции, то есть эмоциально напихать команде, и это сработает, один - два раза. Но на длинной дистанции - нет. А помимо эмоций и функционала, есть ещё и тактика, о которой ты е.б.л.а.н усатый вероятно и не слышал, раз не говоришь про неё. Да и функционально готова сборная на уровне кого? Финляндии? Круто готова по функционалу Швейцария, которая с французами!!! последние 10 минут атакуют и забивают два. Ска читать противно, обосрался и опозорился в очередной раз, друзья из РФС прикрывают, так сиди ты помалкивай, не зли всю страну. Но чувства стыда вообще у абрека отсутствует,продолжает кукарекать, миллионер позорный. Как можно вообще такого тренера держать, всё подвиги это победы над Египтом и Саудовской Аравией, да автобус с испанцами, но там игроков больше заслуга и везения невероятного. С клубами никуя не выйграл, только с Легией у которой состав в Польше самый сильный и дорогой. Нашли легенду. Позорище. По сравнению с этим - Хиддинк просто Бог.
Ответить
portero
1625063884
Готова ходить пешком? Не.. это днище надо гнать, если Леня согласится будет лучше, но только без совместительства...
Ответить
Roma56
1625071802
Ну вот, сам подтвердил своими словами, что он физрук. Бей-беги. Будет кураж - глядишь до чужих ворот добегут.
Ответить
Plyash
1625074659
Физрук,иди с Дзюбой в словоблудии посоревнуйся,видеть тебя уже невозможно. Да ещё оклад тебе назначить в размере МРОТ,что бы табло похудело.
Ответить
serglider
1625075953
Неее... Нужен поп с кадилом, якутский шаман и Бузову помощницей))) Франк Де Бур ушел, а овцевод остался... Смееешно...
Ответить
Главные новости
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
18
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
4
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+