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  • Слуцкий может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России

Слуцкий может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России

30 июня 2021, 16:14
50

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить сборную России, сообщает «Бизнес Online».

Сообщается, что РФС рассматривает 50-летнего тренера в качестве одного из кандидатов на замену Станиславу Черчесову.

  • Слуцкий работал в сборной с 2015 по 2016-й год.
  • России заняла последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

Путин – о сборной России: «Нужно подумать над тем, чтобы изменить кадры»

Источник: «Бизнес Online»
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид Черчесов Станислав
Комментарии (50)
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general.lizyukov
1625059199
Опять?! Лёня, не вздумай, беги от них!!! Они тебя опять утопят.
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DOCTOR PENALTY
1625060141
Интересно послушать РФС, чем же Слуцкий лучше Черчесова?
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paracetamol
1625061715
Слуцкий работал в сборной с 2015 по 2016-й год. - Шило меняют на мыло! Идейный кризис в среде бюрократов РВС.
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Зенит59
1625064201
Пока в нашей сборной тренером не будет кто-то типа Адвоката ничего в сборной не изменится!У наших ни тактики,ни стратегии:навесы на Дзюбу,а там разберёмся!Футбол без психологической подготовки и тактики- бей дальше-беги быстрее,а результат уже не так важен!
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MaxRnD
1625064524
При всё уважении, но дважды в одну и ту же реку ?
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portero
1625068414
Тогда Слуцкий тренировал и ЦСКА и сборную, так не должно быть... если только сборная то у него может получится, а тогда он в ЦСКА больше получал, другие приоритеты, да и время на сборную почти не было, Гинер врядли ему свободы много давал...
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B.G.
1625072272
Черчесов - з/п - 2.5 мульта евро!!!! За что такие деньжищи??? Народ въeбы-вAет за копейки, а чурбан теперь лепит дешевые отмазы по поводу как обосрался на евро......все сборные как сборные....вон, Украина, Дания, Швейцария......злит чурбан!
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mab1011
1625072422
Я тоже могу сменить Черчесова..., но не хочу.
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alex1951
1625122273
Лёню Сэ. предсказывал исчо до ЕВРО ...но нас народ не понял.... А по сути :Чабан баранов распустил - и результат... Лёнчик был дисбат - и результат.... ...на обоих забили .....но по-разному...... Посему ! Всех,абсолютно,разогнать...насрать на ЧМ и строить Новый Ковчег на котором придется спасаться через 2-4 года! Такое виденье...
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Январь 59
1625133602
Я согласен быть Гл. тренером сборной, готов подписать контракт на 5 лет. И что бы зарплата была как у Черчесова. Если в первый год не справлюсь, можете увольнять, но за оставшийся срок заплатите 50%.
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