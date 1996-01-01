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    Слуцкий может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить сборную России, сообщает «Бизнес Online».

    Сообщается, что РФС рассматривает 50-летнего тренера в качестве одного из кандидатов на замену Станиславу Черчесову.

    • Слуцкий работал в сборной с 2015 по 2016-й год.
    • России заняла последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
    • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

    Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии19
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      Рейтинг: +8739

      NewLife 19 минут назад

      А что, на базе сборной квн решили сварганить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11428

      paracetamol 34 минуты назад

      Слуцкий работал в сборной с 2015 по 2016-й год.
      - Шило меняют на мыло! Идейный кризис в среде бюрократов РВС.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2097

      Чермындыр > paracetamol 29 минут назад

      Кризис не только идейный. В стране помимо отсутствия хороших футболистов так же налицо отсутствие хороших тренеров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Вит65 34 минуты назад

      против овец он молодец, против молодца - сам овца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Стаz 43 минуты назад

      Слуцкий откажется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      ПалкоВводецъ 52 минуты назад

      Лучше уж Качалкин, чем этот усач. гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4812

      sochi-2013 53 минуты назад

      Лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов.
      (Наполеон Бонапарт)
      Λεωνίδας букв. «подобный льву; потомок льва»
      Леня, оправдывай имя! Третьей попытки не будет.

      0
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      Рейтинг: +5305

      Добрый Бобер 53 минуты назад

      Шо, опять?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1489

      gor77 56 минут назад

      Найдите пару минут и прочитайте в источнике.
      Там все "размышления и предположения" напечатаны.)))
      https://sport.business-gazeta.ru/article/265989

      0
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      Рейтинг: +23685

      silver29 57 минут назад

      Неужели в федерации читают мои посты ))) пишу об этом последние пол года.

      1
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      Рейтинг: +21103

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Интересно послушать РФС, чем же Слуцкий лучше Черчесова?

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      Рейтинг: +23685

      silver29 > DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      А ты не смотришь РПЛ ? Он умеет собрать команду из ничего и выдать результат, к тому же он на сегодня лучший теоретик футбола в плане построения тактики. Возможно излишне мягковат и слишком честен, но из отечественных он лучшая кандидатура.

      1
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      Рейтинг: +13

      PanDan > DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      всем?

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