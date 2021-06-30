Слуцкий может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить сборную России, сообщает «Бизнес Online».

Сообщается, что РФС рассматривает 50-летнего тренера в качестве одного из кандидатов на замену Станиславу Черчесову.

Слуцкий работал в сборной с 2015 по 2016-й год.

России заняла последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

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