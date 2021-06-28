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    «Зенит»: «Лунев не присоединится к команде, пока не прояснится ситуация с его контрактом»

    Стало известно, почему вратарь «Зенита» Андрей Лунев не полетел с командой на тренировочный сбор в Австрию.

    «Андрей Лунев остается в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с его контрактом», – сообщили в пресс-службе клуба.

    Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»

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    Источник: «Р-Спорт»

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