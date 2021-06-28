«Зенит»: «Лунев не присоединится к команде, пока не прояснится ситуация с его контрактом»

Стало известно, почему вратарь «Зенита» Андрей Лунев не полетел с командой на тренировочный сбор в Австрию.

«Андрей Лунев остается в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с его контрактом», – сообщили в пресс-службе клуба.

На второй сбор «Зенита» в Австрии отправились 19 футболистов.

Игроки, выступавшие за сборные, прилетят на сбор позднее.

Сообщалось, что Лунев может перейти в «Селтик» или «Рейнджерс».

Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»