19 футболистов отправились на второй сбор «Зенита»

«Зенит» назвал состав на второй тренировочный сбор, который пройдет в Австрии. Сегодня в Зальцбург полетели 19 футболистов.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский;

Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов;

Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов.