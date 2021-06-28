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19 футболистов отправились на второй сбор «Зенита»

28 июня 2021, 11:58
14

«Зенит» назвал состав на второй тренировочный сбор, который пройдет в Австрии. Сегодня в Зальцбург полетели 19 футболистов.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский;

Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов;

Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов.

  • Игроки, выступавшие за сборные, прилетят на сбор позднее.
  • Команда будет тренироваться в Австрии с 28 июня по 11 июля.
  • «Зенит» проведет три товарищеских матча – против «Шальке» (3 июля), «Вердера» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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vladimir-7
1624872298
А как же без Дзюбы, ведь он считает себя российским Лукакой.
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paracetamol
1624877763
А где Зюба?
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Skull_Boy
1624878172
А где тут они видят футболистов, лично я вижу один хлам
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portero
1624881727
А что так мало молодых взял Семак??? Раз нет сборников, можно с молодых подиянуть посмотреть, но Семаку похоже это неинтересно.... в этом весь Серёжа....
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paracetamol
1624954034
Мля, напов совсем нет. Где, например, Крапухин, которого даже в ЛЧ наигрывали. Или это хитрый педагогический ход Семака?
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