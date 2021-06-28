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    19 футболистов отправились на второй сбор «Зенита»

    «Зенит» назвал состав на второй тренировочный сбор, который пройдет в Австрии. Сегодня в Зальцбург полетели 19 футболистов.

    Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский;

    Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов;

    Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков;

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов.

    • Игроки, выступавшие за сборные, прилетят на сбор позднее.
    • Команда будет тренироваться в Австрии с 28 июня по 11 июля.
    • «Зенит» проведет три товарищеских матча – против «Шальке» (3 июля), «Вердера» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12437

      Skull_Boy 21 минуту назад

      А где тут они видят футболистов, лично я вижу один хлам

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      Рейтинг: +11409

      paracetamol 28 минут назад

      А где Зюба?

      0
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      Рейтинг: +3338

      Semenycch 1 час назад

      Нужен плеймейкер, иначе разнообразия в атаке не будет.

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      Рейтинг: +13289

      Garrincha58 > Semenycch 34 минуты назад

      нужен тренер, который поставит игру современную европейскую не ту что сейчас колхозную в которую играли ещё в середине прошлого века

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      Рейтинг: +18655

      vladimir-7 1 час назад

      А как же без Дзюбы, ведь он считает себя российским Лукакой.

      1
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      Рейтинг: +12180

      Persona_non_Grata > vladimir-7 1 час назад

      Ограничимся " Какой " - до ЛУкаки он еще не дорос и вряд-ли сможет )))

      0
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      Рейтинг: +1621

      altezzik > Persona_non_Grata 1 час назад

      Старенький уже для роста

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