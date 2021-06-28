19 футболистов отправились на второй сбор «Зенита»

«Зенит» назвал состав на второй тренировочный сбор, который пройдет в Австрии. Сегодня в Зальцбург полетели 19 футболистов.
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский;
Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов;
Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков;
Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов.
- Игроки, выступавшие за сборные, прилетят на сбор позднее.
- Команда будет тренироваться в Австрии с 28 июня по 11 июля.
- «Зенит» проведет три товарищеских матча – против «Шальке» (3 июля), «Вердера» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).
Источник: Официальный сайт «Зенита»