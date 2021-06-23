Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»

Петербургский комментатор Геннадий Орлов рассказал о переговорах «Зенита» и вратаря Андрея Лунева о новом контракте. Стороны не пришли к соглашению.

«Претензия Лунева такая. Мне об этом рассказали. Лунев говорит: «Я основной вратарь. Запасные у нас получают больше, чем я». Когда футболист так ставит вопрос, это значит, что он больше думает не об игровом совершенстве, а о совершенстве своей зарплаты», – сказал журналист.