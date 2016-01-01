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    Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»

    Петербургский комментатор Геннадий Орлов рассказал о переговорах «Зенита» и вратаря Андрея Лунева о новом контракте. Стороны не пришли к соглашению.

    «Претензия Лунева такая. Мне об этом рассказали. Лунев говорит: «Я основной вратарь. Запасные у нас получают больше, чем я». Когда футболист так ставит вопрос, это значит, что он больше думает не об игровом совершенстве, а о совершенстве своей зарплаты», – сказал журналист.

    • Игрок может переехать в Шотландию.
    • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • 30 июня игрок станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 22:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +855

      Loko_Roma 5 минут назад

      Если бы в России платили за уровень игры а не за паспорт, такого блатства небыло бы.

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