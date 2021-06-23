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  • Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»

Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»

23 июня 2021, 22:51
30

Петербургский комментатор Геннадий Орлов рассказал о переговорах «Зенита» и вратаря Андрея Лунева о новом контракте. Стороны не пришли к соглашению.

«Претензия Лунева такая. Мне об этом рассказали. Лунев говорит: «Я основной вратарь. Запасные у нас получают больше, чем я». Когда футболист так ставит вопрос, это значит, что он больше думает не об игровом совершенстве, а о совершенстве своей зарплаты», – сказал журналист.

  • Игрок может переехать в Шотландию.
  • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
  • 30 июня игрок станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».

Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (30)
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Loko_Roma
1624478454
Если бы в России платили за уровень игры а не за паспорт, такого блатства небыло бы.
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aaaaahhhh
1624481417
В зените только Дзюба думает о футболе:))
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polt
1624482256
Дядя Гена, ты с луны упал? А кто из наших футболистов думает в первую очередь "об игровом совершенстве", все хотят лопатой лимончики грести, можно и сидя на лавочке.
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nemolod
1624511992
Каждый труд с большой ответственностью должен достойно оплачиваться и тут парень все правильно сказал-! Основной вратарь в команде-это последняя защита для команды,когда уже никто,кроме него уже не сможет спасти от гола!!Полевые игроки ошибаются,но их ошибки публика быстро забывает ,а вот ошибки вратаря помнят очень долго и это здорово отражается на психике-а размер зарплаты хот частично компенсирует,вратарь понимает,что не зря растрачивает свои силы и эмоции! Так что высказывание придворного комментатора о претензиях можно сказать - трындеть в комментаторской кабине и получать неслабые гонорары и пахать вратарем на поле-это не одно и то же!
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Garrincha58
1624513653
да они все так думают! все!!! дети лимита, паспортисты блин....
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mamba9090909
1624517179
За идею и красные революционные штаны уже давно никто не работает. Но и, играя основным, получать меньше запасных, конечно обидно.
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alp
1624519399
а что не так то? одно другому не мешает. если нужен - платите. если не нужен, пусь андрюха другой клуб ищет.
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САДЫЧОК
1624524252
Вообще то , он выразил своё видение в з.п. Был бы нужен удержали бы .
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Каратель помойников
1624540830
а кто в зине о другом думает???
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zigbert
1624559633
С вопросами о зарплате постоянно сталкиваются игроки при оформлении нового контракта. Чаще это решается быстро но бывают и такие случаи. Орлов ничего нового тут не открыл. В данном случае требование вратаря закономерно.
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