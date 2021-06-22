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Лунев может перейти в «Селтик» или «Рейнджерс»

22 июня 2021, 18:50
16

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев заинтересовал два шотландских топ-клуба.

По информации Eurostavka, российского голкипера хотят заполучить «Селтик» и «Рейнджерс».

29-летний футболист дал разрешение агенту вести переговоры с командами из Великобритании.

  • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
  • Он был в расширенной заявке сборной России на Евро-2020, но в итоговый состав не попал.
  • 30 июня игрок станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Шотландия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Селтик Рейнджерс Зенит Лунев Андрей
Комментарии (16)
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MaxRnD
1624377314
Понеслось говно по трубам ....
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Алехсбургер.
1624378210
Теперь реально в волынку хоть подудит,а не в воротах.
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житель СПб
1624382355
Искренне желаю ему удачи! Очень хороший вратарь (потенциально?), я надеялся, что он станет основой Зенита на долгие годы... Но что-то с ним случилось, ходили разговоры про алкоголь. Однако шотландцам - интересен!
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Пельш 1
1624383713
Удачи бродяге! Может в Шотландии поиграет в нормальный футбол.
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Taps
1624386735
Ой, насмешили своим фейком !
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ААМ
1624432829
Скатертью дорога.
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Иван Петров 1986
1624469302
Да кто его там ждет. Сидел на лавке в бомжатнике, а теперь в гейропу.
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paracetamol
1624476991
Пусть валит, из Зени только в приличные команды валят.
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paracetamol
1624517060
Думаю, сечас Семак настоит на покупке Дюпина.
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alp
1624519467
зп скорее всего будет ниже чем сейчас в зените.
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