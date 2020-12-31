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    Лунев может перейти в «Селтик» или «Рейнджерс»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев заинтересовал два шотландских топ-клуба.

    По информации Eurostavka, российского голкипера хотят заполучить «Селтик» и «Рейнджерс».

    29-летний футболист дал разрешение агенту вести переговоры с командами из Великобритании.

    • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • Он был в расширенной заявке сборной России на Евро-2020, но в итоговый состав не попал.
    • 30 июня игрок станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2850

      Алехсбургер. 30 минут назад

      Теперь реально в волынку хоть подудит,а не в воротах.

      3
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      Рейтинг: +23276

      Боцман59rus > Алехсбургер. 27 минут назад

      главное чтобы с юбками не злоупотреблял)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1367

      кто там 36 минут назад

      Чуете?)
      Истёкший контракт, о5 из зенита, о5 не устроил предложенный контракт, о5 слова про Европу, о5 интересуется Селтик/Рейнджерс и о5 переподпишет контракт с зенитом на своих условиях)

      0
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      Рейтинг: +45107

      MaxRnD 45 минут назад

      Понеслось говно по трубам ....

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      Рейтинг: +23276

      Боцман59rus > MaxRnD 42 минуты назад

      - видимо так же, как в случае с медведем на улице- 50/50

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      Рейтинг: +45107

      MaxRnD > Боцман59rus 36 минут назад

      Я к тому, что на бомбардире опять заработал сумасшедший принтер безумных новостей

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      Рейтинг: +23276

      Боцман59rus > MaxRnD 32 минуты назад

      и все херачит желтым цветом

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