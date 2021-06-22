Лунев может перейти в «Селтик» или «Рейнджерс»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев заинтересовал два шотландских топ-клуба.
По информации Eurostavka, российского голкипера хотят заполучить «Селтик» и «Рейнджерс».
29-летний футболист дал разрешение агенту вести переговоры с командами из Великобритании.
- В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
- Он был в расширенной заявке сборной России на Евро-2020, но в итоговый состав не попал.
- 30 июня игрок станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».
Источник: Eurostavka
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