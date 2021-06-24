Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны «Венеции».
«Да, Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было – переговоры по игроку не проводились. Все пока на уровне слухов, но небеспочвенных», – сказал Еремин.
- Сообщалось, что Дивеева хочет купить «Болонья». В нем видят замену Такехиро Томиясу, который летом может покинуть команду.
- Дивеев провел 3 матча на Евро-2020.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: Sport24