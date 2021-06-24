Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны «Венеции».

«Да, Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было – переговоры по игроку не проводились. Все пока на уровне слухов, но небеспочвенных», – сказал Еремин.