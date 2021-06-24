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    Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов»

    Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны «Венеции».

    «Да, Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было – переговоры по игроку не проводились. Все пока на уровне слухов, но небеспочвенных», – сказал Еремин.

    • Сообщалось, что Дивеева хочет купить «Болонья». В нем видят замену Такехиро Томиясу, который летом может покинуть команду.
    • Дивеев провел 3 матча на Евро-2020.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6977

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Ну а почему нет ?
      Только вот Венеции я в Серии-А не обнаружил. Сразу возникает вопрос , стоит ли размениваться ?

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