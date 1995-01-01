Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Новичок Серии А «Венеция» интересуется Дивеевым

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.

    По информации «Матч ТВ», 21-летним россиянином интересуется «Венеция».

    Ранее сообщалось, что Дивеева хочет купить «Болонья». В нем видят замену Такехиро Томиясу, который летом может покинуть команду.

    • Дивеев провел 3 матча на Евро-2020.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:13
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1568

      Spirit_78 37 минут назад

      Уж лучше в аутсайдере итальянском играть, чем в РПЛ. Вот и посмотрим, что он выберет: бабки или футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10951

      DeStar 40 минут назад

      ну венеция на 1 сезон в серии А наверное)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7495

      САДЫЧОК 1 час назад

      Дивеев реально хороший центр !Ему нужен сильный тренер !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      TANNER > САДЫЧОК 41 минуту назад

      Медленный, неповоротливый, выбор позиции не более 2х баллов. Иногда выигрывает верх, иногда стелится в подкатах, но именно в тех моментах когда сам и привезет опасные моменты на свои рамки. ЧЕ показал что он не уровень европейской команды. Ну команда которая вышла из серии В возможно и видит в нем усиление, но это тупо переждать сезон в элите и вылететь обратно. Он им в этом поможет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1568

      Spirit_78 > TANNER 34 минуты назад

      Ему всего 21, вся карьера ещё впереди. Из всей российской защиты Дивеев показал себя лучше всех. Финляндию победили во многом благодаря ему.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      TANNER > Spirit_78 29 минут назад

      Ну может и впереди, но 21 летний игрок должен быть физически хорош, а у него скорости нет от слова совсем. Либо в ЦСКА и сборной тренера по физ подготовке считают что это эталон, либо это его предел. Даже по матчу с финами и датчанами было видно насколько он медленный. Он опережает соперника на 3-4 корпуса, а через несколько секунд у него уже мяч отбирают. Это совсем никуда не годится. Хз, может когда то он и поймет что надо бегать, но пока что максимум ему играть в товарняках.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1568

      Spirit_78 > TANNER 26 минут назад

      Поэтому обязательно нужно ехать в Италию, если возьмут. Пока ещё не поздно физику подтянуть. А в родное болото вернуться всегда можно будет, так что риска как такового нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7495

      САДЫЧОК > TANNER 10 минут назад

      Вот . такой тренер и нужен как ты...подтянуть физику и норм ! он реально молодой ...да еще и для центра обороны.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86717
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru