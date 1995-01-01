Новичок Серии А «Венеция» интересуется Дивеевым

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.

По информации «Матч ТВ», 21-летним россиянином интересуется «Венеция».

Ранее сообщалось, что Дивеева хочет купить «Болонья». В нем видят замену Такехиро Томиясу, который летом может покинуть команду.