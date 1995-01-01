Новичок Серии А «Венеция» интересуется Дивеевым

Уж лучше в аутсайдере итальянском играть, чем в РПЛ. Вот и посмотрим, что он выберет: бабки или футбол.
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.
По информации «Матч ТВ», 21-летним россиянином интересуется «Венеция».
Ранее сообщалось, что Дивеева хочет купить «Болонья». В нем видят замену Такехиро Томиясу, который летом может покинуть команду.
- Дивеев провел 3 матча на Евро-2020.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.