«Болонья» интересуется Дивеевым

Вперёд, нечего тут ловить, довольно неплохо русские, как Миранчук и Головин выступают за рубежом,да не всегда выходят, но выходят, забивают и нормально, а от тебя нужна защита
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии.
По информации «Матч ТВ», купить 21-летнего футболиста хочет «Болонья».
За россиянином клуб Серии А следит уже второй год. В нем видят замену Такехиро Томиясу, который летом может покинуть команду.
- В текущем сезоне Дивеев забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.