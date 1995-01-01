«Болонья» интересуется Дивеевым

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии.

По информации «Матч ТВ», купить 21-летнего футболиста хочет «Болонья».

За россиянином клуб Серии А следит уже второй год. В нем видят замену Такехиро Томиясу, который летом может покинуть команду.