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    «Болонья» интересуется Дивеевым

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии.

    По информации «Матч ТВ», купить 21-летнего футболиста хочет «Болонья».

    За россиянином клуб Серии А следит уже второй год. В нем видят замену Такехиро Томиясу, который летом может покинуть команду.

    • В текущем сезоне Дивеев забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +224

      BlackMurderDeco 7 минут назад

      Вперёд, нечего тут ловить, довольно неплохо русские, как Миранчук и Головин выступают за рубежом,да не всегда выходят, но выходят, забивают и нормально, а от тебя нужна защита

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      Рейтинг: +17399

      vladimir-7 31 минуту назад

      Болонья рано интересуется Дивеевым, он пока не набрал необходимую финансовую планку по стоимости и он очень нужен ЦСКА, поэтому
      наблюдать за игроком может Болонья и любые другие команды, а вот
      интересные предложения по приобретению игрока могут поступать в ЦСКА.

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