Кварацхелия: «Я готов к топ-клубу АПЛ или Серии А»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия готов покинуть РПЛ. К нему есть интерес из АПЛ и Серии А.

«Безумно благодарен российскому футболу. Я стал серьезным игроком именно здесь. Спасибо Юрию Сeмину и Леониду Слуцкому за то, что сделали меня сильнее.

Благодарен и «Рубину» за этот насыщенный, яркий сезон. Уважаю контракт с клубом, пока он длится, буду его соблюдать.

Не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России этим летом. Я хотел бы играть в Европе – буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда – не знаю, возможно, уже этим летом. Так или иначе, Россия, Премьер-лига и «Рубин» навсегда в моем сердце.

Готов ли к топ-клубу из АПЛ или Серии А? Да, готов. Мечтаю о командах такого уровня, буду счастлив однажды оказаться там. Но пока это только в мечтах», – сказал грузин.