Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Кварацхелия: «Я готов к топ-клубу АПЛ или Серии А»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия готов покинуть РПЛ. К нему есть интерес из АПЛ и Серии А.

    «Безумно благодарен российскому футболу. Я стал серьезным игроком именно здесь. Спасибо Юрию Сeмину и Леониду Слуцкому за то, что сделали меня сильнее.

    Благодарен и «Рубину» за этот насыщенный, яркий сезон. Уважаю контракт с клубом, пока он длится, буду его соблюдать.

    Не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России этим летом. Я хотел бы играть в Европе – буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда – не знаю, возможно, уже этим летом. Так или иначе, Россия, Премьер-лига и «Рубин» навсегда в моем сердце.

    Готов ли к топ-клубу из АПЛ или Серии А? Да, готов. Мечтаю о командах такого уровня, буду счастлив однажды оказаться там. Но пока это только в мечтах», – сказал грузин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85704
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru