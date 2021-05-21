«РБ-Спорт»: «Эвертон» – главный претендент на Хвичу. Переговоров с «Зенитом» не будет

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Эвертоне».
По информации «РБ-Спорта», клуб из Ливерпуля – один из главных претендентов на игрока.
Отмечается, что Хвича не намерен оставаться в РПЛ. Слова его отца о том, что сын «точно не останется в России» – намек «Зениту» на то, что вступать в переговоры бессмысленно.
- Сообщалось, что технический директор «Милана» Паоло Мальдини и главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо заинтересованы в футболисте.
- 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- «Рубин» готов отпустить полузащитника за 30 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»