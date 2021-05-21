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    «РБ-Спорт»: «Эвертон» – главный претендент на Хвичу. Переговоров с «Зенитом» не будет

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Эвертоне».

    По информации «РБ-Спорта», клуб из Ливерпуля – один из главных претендентов на игрока.

    Отмечается, что Хвича не намерен оставаться в РПЛ. Слова его отца о том, что сын «точно не останется в России» – намек «Зениту» на то, что вступать в переговоры бессмысленно.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    21.05.2021 08:56
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5776

      ySS 21 мая 2021, 23:03

      Деньги тут упомянуты несоразмерные показанному в РПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 21 мая 2021, 15:54

      "заинтересованы... претенденты"))) главное - чтобы в Эвертоне и Милане об этом знали...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 21 мая 2021, 10:51

      Смотри папаша а то можешь и до пи сдеться! Зенит заплатит 50000р и дело в шляпе. Что потом папаша будет говорить?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +644

      кран > Hektor 84 21 мая 2021, 14:15

      С детства за Зенит )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 21 мая 2021, 09:41

      АПЛ самая сложная лига, там пахать нужно как трактор все 90 минут, не рано ли ему туда?

      5
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      ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch > FRZZ 21 мая 2021, 09:49

      Верно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 21 мая 2021, 09:36

      В этих заявлениях больше политики, чем спортивной составляющей, а иначе бы семья грызунов не заявляла хоть куда только не Россия.

      6
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 мая 2021, 09:33

      Мухича им перепррдать, а не Хвичу !!!

      3
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      Рейтинг: +1608

      кто там 21 мая 2021, 09:12

      Молодец, видно что спортсмен, а не очередняра с рос паспортом.

      1
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      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > кто там 21 мая 2021, 09:39

      ну да полировать лавку у середнячка АПЛ это вершина спортивной карьеры

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      Рейтинг: +1608

      кто там > silver29 21 мая 2021, 09:45

      а ты с утра дерябнул и тебе видение пришло что он на лавке сидит? или он уже перешёл и сидит на лавке, а я что то не знаю?

      ПыСы ты посмотри на Черышева того же, он то же игрок запаса больше чем старта, но он один из лучших в сборной.
      ПыПыСы все *топ* клубы РФПЛ дёргают какие то середняки и да же не из АПЛ, а из Бельгии и т.д., что говорить про Эвертон, который отпиндосит твой же спам?) Так что да, лучше полировать скамейку(что очередной раз покажет уровень РФПЛ, что топ игроки России - днори да же для середняков Европы) и иметь возможность вырасти как спортсмен(если совсем не пустышка), чем играть в РФПЛ против кабинетных и потом в ЕК отсасывать всем подряд.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > кто там 21 мая 2021, 10:18

      прежде чем пист.... писать посмотри кто из РПЛ в АПЛ закрепился (игроки или тренеры) ? Эвертон далеко не топ, но платить просто так не будет. Не пиСши мне больше много буков, мне лень читать всякую муйню.

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      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > кто там 21 мая 2021, 10:18

      Ну конечно))) Невооруженным взглядом видно как А.Миранчук прогреснул, полируя скамейку в Аталанте. Особенно в матче со Словаками было очень заметно, как он "вырос".

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      Рейтинг: +1608

      кто там > silver29 21 мая 2021, 10:22

      оо ещё рюмашку опрокинул, хотя тут пахнет 0.5)

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      Рейтинг: +1608

      кто там > neveldomha 21 мая 2021, 10:29

      Мде)
      Сколько Миранчук в Аталанте? Он пришёл из днищенского чемпа в СериАл где по позиции у него конкуренты - Малиновский и Иличич которые в Европе уже давно и уровень из-за этого у них на много выше и что он должен сделать за такой короткий срок? При всё при этом когда он выходит, то умудряется забить и отдавать предголевые передачи.)

      Про Головина, Иксперты так же писали после его первого сезона, а сейчас что? Один из лучших не только в Монако, но и во Франции в целом)

      Что то подсказывает мне, что ты так пишешь, потому что обижен на то, что Миранчук послал газ проект с их баблом и отправился играть в Европу)
      Просто прими как данность, не все паспортисты как Дзюба, Кузяев и Караваев) Есть и те которые хотят развиваться, а не бабло за паспорт получать)

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > silver29 21 мая 2021, 10:39

      Выше только полировать лавку в середняке Серии А.

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      Рейтинг: +543

      vsolon > silver29 21 мая 2021, 10:55

      Зинченко .а уважать надо не только себя.

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > vsolon 21 мая 2021, 10:59

      29 игр, 0 забитых !!! Карл 0 !!! забитых в основе МС не выходит, вопросы остались ?

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > кто там 21 мая 2021, 11:20

      паспортисты там не нужны даже командам с последних мест, сидят там кукурузу охраняют-Смолов тому пример. Миранчук тоже слабее всех своих конкурентов в разы( сборники), единственно Головин работать начал. Всем молодым кто хочет рости нужно бежать из РПЛ при первой возможности, год два будут привыкать, но потом зато стабильно будут играть.

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      Рейтинг: +2784

      seth343 > кто там 21 мая 2021, 11:55

      Хер разберешь, чего вообще написал))))

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      Рейтинг: +1608

      кто там > Рубинище 21 мая 2021, 12:15

      Так я про это и говорю, только другими словами)

      это хрюндель после 0.5 водяры на рыло начал писать что то.
      Вон Рассказов помнится сказал - что середняк Германии ему не интересен, сейчас Тулу покоряет)
      Тот же Зобнин, остался и всё.

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      Рейтинг: +1608

      кто там > seth343 21 мая 2021, 12:16

      Ну так не удивительно, что спартач ничего не понимает)

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