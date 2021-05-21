«РБ-Спорт»: «Эвертон» – главный претендент на Хвичу. Переговоров с «Зенитом» не будет

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Эвертоне».

По информации «РБ-Спорта», клуб из Ливерпуля – один из главных претендентов на игрока.

Отмечается, что Хвича не намерен оставаться в РПЛ. Слова его отца о том, что сын «точно не останется в России» – намек «Зениту» на то, что вступать в переговоры бессмысленно.