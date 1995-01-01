«Рубин»: «Наша цена за Хвичу – 30 миллионов»

Хвиче рано уезжать. Он не физически ни психологически не готов к конкуренции в сильном Европейском клубе. А посредственные коллективы ему не нужны. По этому ему нужно перейти в Зенит, в питерском клубе с высокой долей вероятности освободятся позиции левого вингера и центрального форварда, а кроме того давно пустует позиция плеймейкера, а это все любимые позиции Хвичи. Более того, Хвича сможет засветиться в Еврокубках, а значит получит в будущем более выгодный контракт в Европе. Да, в Зените он пробудет не более 1 -2 лет, но это поможет парню потом в Европе.
И 30 миллионов за него никто в Европе не заплатит. В лучшем случае 20 и то сомнительно.
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал стоимость полузащитника Хвичи Кварацхелии. К нему есть интерес в Европе.
«Наша цена за Хвичу – 30 миллионов евро», – сказал Яровинский.
- Приобретение грузина рассматривает «Ювентус».
- 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Кварацхелия выступает за сборную.