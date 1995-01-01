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    «Рубин»: «Наша цена за Хвичу – 30 миллионов»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал стоимость полузащитника Хвичи Кварацхелии. К нему есть интерес в Европе.

    «Наша цена за Хвичу – 30 миллионов евро», – сказал Яровинский.

    • Приобретение грузина рассматривает «Ювентус».
    • 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Кварацхелия выступает за сборную.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3040

      Semenycch 50 минут назад

      Хвиче рано уезжать. Он не физически ни психологически не готов к конкуренции в сильном Европейском клубе. А посредственные коллективы ему не нужны. По этому ему нужно перейти в Зенит, в питерском клубе с высокой долей вероятности освободятся позиции левого вингера и центрального форварда, а кроме того давно пустует позиция плеймейкера, а это все любимые позиции Хвичи. Более того, Хвича сможет засветиться в Еврокубках, а значит получит в будущем более выгодный контракт в Европе. Да, в Зените он пробудет не более 1 -2 лет, но это поможет парню потом в Европе.
      И 30 миллионов за него никто в Европе не заплатит. В лучшем случае 20 и то сомнительно.

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      Рейтинг: +3691

      mopecekca > Semenycch 40 минут назад

      слушай, сидишь, рассуждаешь сколько он стоит...20 -30лямов...У тебя ошибки в каждом втором слове, птушнег...

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      Рейтинг: +3040

      Semenycch > mopecekca 39 минут назад

      Опечатки могут быть, печатаю быстро.

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      Рейтинг: +3691

      mopecekca > Semenycch 38 минут назад

      хороший аргумент....ок, принято))

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      Рейтинг: +10729

      paracetamol 1 час назад

      23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста и 30 евролямов! Они кур хотят насмешить, что-ли? Даже Амун столько не стоит!

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      Рейтинг: +5753

      nik55 > paracetamol 1 час назад

      согласен на все 100

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      Рейтинг: +5753

      nik55 2 часа назад

      за такие деньги купит только бзенит

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      Рейтинг: +10729

      paracetamol > nik55 1 час назад

      У Зенита своих исполнителей, гораздо лучше его, хватает!

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