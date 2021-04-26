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  • «Ювентус» готов купить Хвичу за 20 миллионов в случае попадания в ЛЧ

«Ювентус» готов купить Хвичу за 20 миллионов в случае попадания в ЛЧ

26 апреля 2021, 22:26
13

«Ювентус» собирается летом усилиться полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

По информации Tuttomercatoweb, туринский клуб готов заплатить за грузинского хавбека сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

Однако трансфер состоится только при условии попадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

  • Сегодня «Ювентус» оказался вне зоны ЛЧ, уступив четвертое место в Серии А «Наполи».
  • 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ювентус Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (13)
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Рубинище
1619465583
Рад за Квичу, но для Рубина - это невосполнимая потеря.
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sobaka120982
1619465612
Интересно а сколько за него рубин отдавал?
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FanatikFutbola
1619466367
ювентус постоянно готов купить футболистов с рпл и не покупает
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Томик
1619478893
Ювентус...Хвичу....усилиться....? Какие-то слова из параллельных вселенных. Так и хочется Бакаева им предложить.
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BlackMurderDeco
1619499054
Чей та они решили молодежь брать? Надо ж усиливать старперами
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portero
1619505070
Не стиль Юве... они должны лет на десять постарше взять. Старая сеньора...
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zigbert
1619535937
Пока еще на уровне слухов. Да источник не совсем надежный.
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