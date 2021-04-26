«Ювентус» готов купить Хвичу за 20 миллионов в случае попадания в ЛЧ

«Ювентус» собирается летом усилиться полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.
По информации Tuttomercatoweb, туринский клуб готов заплатить за грузинского хавбека сумму отступных в размере 20 миллионов евро.
Однако трансфер состоится только при условии попадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
- Сегодня «Ювентус» оказался вне зоны ЛЧ, уступив четвертое место в Серии А «Наполи».
- 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
Источник: Tuttomercatoweb