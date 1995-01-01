Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    «Ювентус» готов купить Хвичу за 20 миллионов в случае попадания в ЛЧ

    «Ювентус» собирается летом усилиться полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

    По информации Tuttomercatoweb, туринский клуб готов заплатить за грузинского хавбека сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

    Однако трансфер состоится только при условии попадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

    • Сегодня «Ювентус» оказался вне зоны ЛЧ, уступив четвертое место в Серии А «Наполи».
    • 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:26
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      FanatikFutbola 1 час назад

      ювентус постоянно готов купить футболистов с рпл и не покупает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1514

      KalterJax > FanatikFutbola 27 минут назад

      Ну почему Красич вот был Куплен у ЦСКА!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8256

      Вомбат > KalterJax 7 минут назад

      Это были другой Ювентус и другой ЦСКА. Это был год когда наш клуб участвовал в четвертьфинале ЛЧ, причем в обоих играх с будущим победителем этого турнира смотрелся не хуже соперника. И вылетел-то ЦСКА в основном из-за ошибки вратаря, который в самом начале домашней игры пропустил между ног от Снейдерса (удар с 30 метров по центру ворот низом). А в качестве игры не уступал ЦСКА команде Моуринью. Вспоминать больно сейчас и про тот ЦСКА и про тот Зенит. Куда что делось?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1514

      KalterJax > Вомбат 4 минуты назад

      Это да, деградация по всем направлениям! Ювентус то может и был другой, но это Ювентус, сам понимаешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3077

      sobaka120982 1 час назад

      Интересно а сколько за него рубин отдавал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2969

      general.lizyukov > sobaka120982 30 минут назад

      то ли 450, то ли 750

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6125

      Рубинище 1 час назад

      Рад за Квичу, но для Рубина - это невосполнимая потеря.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2302

      Derzkiy1 > Рубинище 20 минут назад

      бабла срубят, новых Квичь завезут )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8256

      Вомбат > Рубинище 6 минут назад

      вы забыли добавить "была бы, если бы это было правдой."

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84948
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru