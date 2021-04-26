«Ювентус» готов купить Хвичу за 20 миллионов в случае попадания в ЛЧ

«Ювентус» собирается летом усилиться полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

По информации Tuttomercatoweb, туринский клуб готов заплатить за грузинского хавбека сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

Однако трансфер состоится только при условии попадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.