Мальдини и Гаттузо связывались с Каладзе по поводу Хвичи

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо заинтересованы в трансфере полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
«Я общался с Кахой Каладзе. Он рассказал мне, что Мальдини и Гаттузо связывались с ним и просили проконсультировать по поводу Кварацхелии», – рассказал журналист грузинского Первого канала Мераб Мамулашвили.
Ранее отец Хвичи Бадри Кварацхелия заявил, что сын уйдет из «Рубина» этим летом и «точно не останется в России».
- Каладзе – бывший игрок «Милана» и сборной Грузии. Сейчас он занимает пост мэра Тбилиси.
- 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- «Рубин» готов отпустить полузащитника за 30 миллионов евро.
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Источник: «РБ-Спорт»