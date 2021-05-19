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  • Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»

Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»

19 мая 2021, 13:26
16

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщил, что его сын покинет казанский клуб в летнее трансферное окно.

«Я могу на 100% заверить вас, что Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Куда он перейдет? Пока воздержусь от этих разговоров.

Мы контактируем со многими командами. Сейчас Хвича отдохнет, и с холодной головой решит, где будет играть. Мой сын точно не останется в России», – сказал Бадри Кварацхелия.

Источник: Sportall.ge
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (16)
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AZ
1621421151
Так сказал, как будто тут у его сына все было очень х*рово и его х*рачили каждый день...
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Боцман59rus
1621421797
Куда там Казани, до такой звёзды как Хвича, вот уедет и сразу возьмёт ЛЧ
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Хейтер Аларм
1621422142
Нашлась звезда! 4+4 за сезон!
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Dgad
1621422156
Он еще сказал, могу заверит всех грузин, мой сын точно не останется в России. А что ему плохого в России сделали? Тут он заиграл не уровне РПЛ и уже собирается в европу.
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Алехсбургер.
1621422210
Пускай пидзыхает куда хочет.. У каждого юного "гения" всегда папа-старый мудак....которому на чачу не хуатаэт.
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Cules2013
1621427728
Не рановато ли такие заявления делать? В Европе конкуренция и требования ого-го. Рубин сейчас со Слуцким вполне нормальный клуб РПЛ, в еврокубки вышли. Хвиче бы ещё 1 сезон поднабраться опыта и стабильности, а там уже будет видно, на что он годен. Может просто проиграть конкуренцию в более сильном клубе и потерять игровую практику. И поджав хвост вернутся в РПЛ. Миранчук и Головин не сказать что стали звёздами своих клубов. А они уж точно не хуже Хвичи.
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Mr Green
1621434655
остаётся надеяться, что он не похерит там свой талант. для начал бы в Рубине надо стать лучшим, а он пока даже этого не сделал
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повiя з Украiни
1621442975
Рубин готовит кошелёк. для 50 000рублей, остальное прилипнет к кому надо.
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Ziklop
1621451918
пусть пробует свои силы, Кокорин удачно получает доход в Европе .
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Hektor 84
1621577206
Возвращается в грузию?
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