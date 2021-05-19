Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщил, что его сын покинет казанский клуб в летнее трансферное окно.
«Я могу на 100% заверить вас, что Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Куда он перейдет? Пока воздержусь от этих разговоров.
Мы контактируем со многими командами. Сейчас Хвича отдохнет, и с холодной головой решит, где будет играть. Мой сын точно не останется в России», – сказал Бадри Кварацхелия.
- 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Приобретение грузина рассматривает «Ювентус».
- «Рубин» готов отпустить Хвичу за 30 миллионов евро.
Источник: Sportall.ge