Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщил, что его сын покинет казанский клуб в летнее трансферное окно.

«Я могу на 100% заверить вас, что Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Куда он перейдет? Пока воздержусь от этих разговоров.

Мы контактируем со многими командами. Сейчас Хвича отдохнет, и с холодной головой решит, где будет играть. Мой сын точно не останется в России», – сказал Бадри Кварацхелия.