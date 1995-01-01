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    Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»

    Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщил, что его сын покинет казанский клуб в летнее трансферное окно.

    «Я могу на 100% заверить вас, что Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Куда он перейдет? Пока воздержусь от этих разговоров.

    Мы контактируем со многими командами. Сейчас Хвича отдохнет, и с холодной головой решит, где будет играть. Мой сын точно не останется в России», – сказал Бадри Кварацхелия.

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    Источник: Sportall.ge

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6249

      Рубинище 13 минут назад

      печально.

      0
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      Рейтинг: +22509

      silver29 36 минут назад

      читаю и де жа вю, напоминает историю семьи Сычева, тоже подающий надежды игрок, так же отец выбирает ему клуб....... а запомнился только сменой цвета волос прически.

      2
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      Рейтинг: +2716

      AZ > silver29 33 минуты назад

      диджей Сыч)
      Может в будущем будет продавец шаурмы Хвич

      2
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      Рейтинг: +2342

      Алехсбургер. 51 минуту назад

      Пускай пидзыхает куда хочет..
      У каждого юного "гения" всегда папа-старый мудак....которому на чачу не хуатаэт.

      3
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      Рейтинг: +2768

      Dgad 52 минуты назад

      Он еще сказал, могу заверит всех грузин, мой сын точно не останется в России. А что ему плохого в России сделали? Тут он заиграл не уровне РПЛ и уже собирается в европу.

      2
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      Рейтинг: +880

      Хейтер Аларм 52 минуты назад

      Нашлась звезда! 4+4 за сезон!

      1
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      Рейтинг: +22310

      Боцман59rus 58 минут назад

      Куда там Казани, до такой звёзды как Хвича, вот уедет и сразу возьмёт ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +2716

      AZ 1 час назад

      Так сказал, как будто тут у его сына все было очень х*рово и его х*рачили каждый день...

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