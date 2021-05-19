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  • Яровинский – о шансах Хвичи остаться в «Рубине»: «Это как встретить на Тверской динозавра»

Яровинский – о шансах Хвичи остаться в «Рубине»: «Это как встретить на Тверской динозавра»

19 мая 2021, 17:53
16

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«В «Рубине» к футболистам относятся как к людям в первую очередь. И нельзя не отпустить такого игрока, как Хвича, в такие европейские клубы, которые им интересуются и ведут переговоры. Это просто неправильно.

Всегда больно терять таких игроков, как Кварацхелия. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдет в топовый европейский чемпионат.

Хвича – дорогой футболист, даже очень дорогой. Это вносит определенные коррективы, учитывая непростой финансовый год для всех клубов. Но все равно нельзя в такой ситуации никого удерживать. Человек должен развиваться и двигаться дальше.

Переговоры по Хвиче есть, но они пока остаются в тайне. Причем переговоры с разными сторонами на разных же стадиях. Сейчас все обстоит ровно так, как и обычно в такой период времени. Все переходит в более и более конкретную фазу.

Шансы на то, что Хвича останется в «Рубине», такие же, как у девушки встретить на Тверской динозавра. 50 на 50 – либо встретит, либо нет», – сказал Яровинский.

Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (16)
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NewLife
1621436516
На фиг динозавры, на тверской вечером Хвича 100% встретит нужную девушку))
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Garrincha58
1621437761
не понимаю я его и всё что с ним связано он ещё молод и не стоило бы ему сейчас ехать в топ чемпионат слишком рано купит скажем его Ювентус и потом отдаст в какой нибудь Кальяри или Торино и в чём тогда фишка
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Рубинище
1621437767
в общем без шансов
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Боцман59rus
1621437897
Бился с командой весь сезон за еврокубки и все коту под хвост, из-за неочевидного контракта, ну что сказать, папаша меркантильный дятел. Историй с загубленной карьерой море, но видимо у каждого свои грабли
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DOCTOR PENALTY
1621440426
По улице Тверской, дом 2 работает один динозавр-парламентарий, боксом раньше занимался. Так что не надо ля-ля.
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Вомбат
1621442581
30 миллионов он не стоит, и никакой Ювентус таких денег за него не даст. Уйдет он за свою реальную цену и не в Ювентус, а в клуб поскромнее.
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Ziklop
1621452243
а кто такие динозавры , что за новый сленг?
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Hektor 84
1621578533
Странное сравнение! Такое ляпнул))) при чем тут динозавры?
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