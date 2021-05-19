Яровинский – о шансах Хвичи остаться в «Рубине»: «Это как встретить на Тверской динозавра»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«В «Рубине» к футболистам относятся как к людям в первую очередь. И нельзя не отпустить такого игрока, как Хвича, в такие европейские клубы, которые им интересуются и ведут переговоры. Это просто неправильно.

Всегда больно терять таких игроков, как Кварацхелия. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдет в топовый европейский чемпионат.

Хвича – дорогой футболист, даже очень дорогой. Это вносит определенные коррективы, учитывая непростой финансовый год для всех клубов. Но все равно нельзя в такой ситуации никого удерживать. Человек должен развиваться и двигаться дальше.

Переговоры по Хвиче есть, но они пока остаются в тайне. Причем переговоры с разными сторонами на разных же стадиях. Сейчас все обстоит ровно так, как и обычно в такой период времени. Все переходит в более и более конкретную фазу.

Шансы на то, что Хвича останется в «Рубине», такие же, как у девушки встретить на Тверской динозавра. 50 на 50 – либо встретит, либо нет», – сказал Яровинский.

20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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