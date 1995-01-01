Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Яровинский – о шансах Хвичи остаться в «Рубине»: «Это как встретить на Тверской динозавра»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «В «Рубине» к футболистам относятся как к людям в первую очередь. И нельзя не отпустить такого игрока, как Хвича, в такие европейские клубы, которые им интересуются и ведут переговоры. Это просто неправильно.

    Всегда больно терять таких игроков, как Кварацхелия. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдет в топовый европейский чемпионат.

    Хвича – дорогой футболист, даже очень дорогой. Это вносит определенные коррективы, учитывая непростой финансовый год для всех клубов. Но все равно нельзя в такой ситуации никого удерживать. Человек должен развиваться и двигаться дальше.

    Переговоры по Хвиче есть, но они пока остаются в тайне. Причем переговоры с разными сторонами на разных же стадиях. Сейчас все обстоит ровно так, как и обычно в такой период времени. Все переходит в более и более конкретную фазу.

    Шансы на то, что Хвича останется в «Рубине», такие же, как у девушки встретить на Тверской динозавра. 50 на 50 – либо встретит, либо нет», – сказал Яровинский.

    Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «БИЗНЕС Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7961

      NewLife 13 минут назад

      На фиг динозавры, на тверской вечером Хвича 100% встретит нужную девушку))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85687
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru