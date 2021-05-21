Агент Хвичи Джугели: «К игроку есть большой интерес в Англии и Италии. Уже провели несколько встреч»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вскоре может уехать в один из топ-5 европейских чемпионатов. Об этом рассказал агент грузина Мамука Джугели.

«Я всю жизнь работаю в российском футболе и очень ценю РПЛ. Когда Хвича уходил из «Рустави», у нас было два варианта. Нас звала в первую команду «Бенфика», но мы выбрали «Локомотив». Вполне осознанно: знаю, что в командах из России игроки с постсоветского пространства могут прогрессировать.

У Хвичи, считаю, карьера развивается идеально. Он заявил о себе в «Локо», растет в «Рубине» – благодаря Леониду Слуцкому, Рустему Сайманову и клубу в целом. Ответственно заявляю: если в Грузии появится ещe один сопоставимый талант, и я буду им заниматься, первым клубом, которому я его порекомендую, будет «Рубин».

Сейчас к Кварацхелии большой интерес из Англии и Италии. Я уже был на нескольких встречах, скоро ситуация прояснится. Но Хвича не будет ультимативно уезжать из России летом, так это не работает», – сказал Джугели.