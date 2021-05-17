Глава «Уфы» – «Ротору»: «Кому-то везет с погодой, кому-то с тем, что судья не заметил игру рукой»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на претензии «Ротора» по поводу переноса начала матча с тульским «Арсеналом» в 30-м туре РПЛ.

Старт игры отложили на 2 часа из-за жары.

Все матчи заключительного тура чемпионата планировалось начать в одно время.

В поединках «Уфа» – «Арсенал» (2:1) и «Рубин» – «Ротор» (1:1) решалось, кто вылетит в ФНЛ.

«На самом деле, мы понимаем, что такие матчи логично начинать в одно время. Мы не были инициаторами этого решения и просто подчинялись указаниям, которые получали от организаторов турнира.

Собственно, от нас это решение не зависело. Поэтому здесь мы просто можем посочувствовать коллегам, но при этом все было абсолютно спортивно: была борьба до последних минут и в их матче, и в нашем.

В футболе так бывает – кому-то везет с погодой, кому-то с тем, что судья не заметил игру рукой. Как, например, в матче «Ротор» – «Уфа». Поэтому, всякое случается», – сказал Мурзагулов.

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