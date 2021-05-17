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  • Глава «Уфы» – «Ротору»: «Кому-то везет с погодой, кому-то с тем, что судья не заметил игру рукой»

Глава «Уфы» – «Ротору»: «Кому-то везет с погодой, кому-то с тем, что судья не заметил игру рукой»

17 мая 2021, 08:54
9

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на претензии «Ротора» по поводу переноса начала матча с тульским «Арсеналом» в 30-м туре РПЛ.

  • Старт игры отложили на 2 часа из-за жары.
  • Все матчи заключительного тура чемпионата планировалось начать в одно время.
  • В поединках «Уфа» – «Арсенал» (2:1) и «Рубин» – «Ротор» (1:1) решалось, кто вылетит в ФНЛ.

«На самом деле, мы понимаем, что такие матчи логично начинать в одно время. Мы не были инициаторами этого решения и просто подчинялись указаниям, которые получали от организаторов турнира.

Собственно, от нас это решение не зависело. Поэтому здесь мы просто можем посочувствовать коллегам, но при этом все было абсолютно спортивно: была борьба до последних минут и в их матче, и в нашем.

В футболе так бывает – кому-то везет с погодой, кому-то с тем, что судья не заметил игру рукой. Как, например, в матче «Ротор» – «Уфа». Поэтому, всякое случается», – сказал Мурзагулов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Ротор
Комментарии (9)
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MaxRnD
1621231404
(c) "судья не заметил игру рукой" Казарцев и судейство - это понятия совместимые только в формате РПЛ, в любом нормальном чемпионате минимум сразу бы отстранили пожизненно, максимум сразу бы посадили ...
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Октавиус
1621232479
качественно отбрил)) хотя конечно это не отменяет того факта, что в РПЛ сидят идиоты, которые ставят начало матчей на самую жаркую часть дня
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порт
1621233890
Ну уж точно Ротор вылетел не из за погоды.
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Дедуктор
1621236081
Дерьмовая ситуация. Скандал. И решать эту проблему надо. Лучший способ решить - провести дополнительный мини-турнир на выбывание из РПЛ. Между Ротором-Уфой-Арсеналом. С учетом набранных очков. Почему то сдается мне, что в этом случае Арсенал вылетит. Но это - без гарантий.
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Боцман59rus
1621236683
Опять РФС нашли кучу дерьма на бильярдном столе и вляпались в него, причем ещё от предыдущего отмыться не успели
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GoLenaStop
1621237737
РФС - плять, дебилы!...
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BlackMurderDeco
1621243903
Будем смотреть правде в глаза, гнать надо было не тренера, который по сути много выпорол игр, а руководство, конкретно ракечинского, а ещё и обоссать прям прилюдно, пока одни отмывали деньги, другие просто проиграли рфпл, к моему сожалению, я сильно разочарован, но это мой родной город, мой родной клуб, поэтому, считаю , что даже после этого, проигран бой, но не сражение, ротор входил в топ 10 клубов Европы по посещаемости среди вторых лиг, многие и знать не знают , что такое 10 тыщ, а волгоград и 38 собирал!!! Так что , через год или два ротор будет в уефа
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ySS
1621260448
Рот бы не раскрывал вообще, махинатор
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