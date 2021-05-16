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    Глава «Уфы» – «Ротору»: «Кому-то везет с погодой, кому-то с тем, что судья не заметил игру рукой»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на претензии «Ротора» по поводу переноса начала матча с тульским «Арсеналом» в 30-м туре РПЛ.

    • Старт игры отложили на 2 часа из-за жары.
    • Все матчи заключительного тура чемпионата планировалось начать в одно время.
    • В поединках «Уфа» – «Арсенал» (2:1) и «Рубин» – «Ротор» (1:1) решалось, кто вылетит в ФНЛ.

    «На самом деле, мы понимаем, что такие матчи логично начинать в одно время. Мы не были инициаторами этого решения и просто подчинялись указаниям, которые получали от организаторов турнира.

    Собственно, от нас это решение не зависело. Поэтому здесь мы просто можем посочувствовать коллегам, но при этом все было абсолютно спортивно: была борьба до последних минут и в их матче, и в нашем.

    В футболе так бывает – кому-то везет с погодой, кому-то с тем, что судья не заметил игру рукой. Как, например, в матче «Ротор» – «Уфа». Поэтому, всякое случается», – сказал Мурзагулов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7085

      GoLenaStop 43 минуты назад

      РФС - плять, дебилы!...

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      Рейтинг: +22246

      Боцман59rus 1 час назад

      Опять РФС нашли кучу дерьма на бильярдном столе и вляпались в него, причем ещё от предыдущего отмыться не успели

      0
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      Рейтинг: +2492

      Дедуктор 1 час назад

      Дерьмовая ситуация. Скандал.
      И решать эту проблему надо. Лучший способ решить - провести дополнительный мини-турнир на выбывание из РПЛ. Между Ротором-Уфой-Арсеналом. С учетом набранных очков. Почему то сдается мне, что в этом случае Арсенал вылетит. Но это - без гарантий.

      0
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      Рейтинг: +5349

      порт 1 час назад

      Ну уж точно Ротор вылетел не из за погоды.

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      Рейтинг: +255

      Октавиус 2 часа назад

      качественно отбрил)) хотя конечно это не отменяет того факта, что в РПЛ сидят идиоты, которые ставят начало матчей на самую жаркую часть дня

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      Рейтинг: +44682

      MaxRnD 2 часа назад

      (c) "судья не заметил игру рукой"

      Казарцев и судейство - это понятия совместимые только в формате РПЛ, в любом нормальном чемпионате минимум сразу бы отстранили пожизненно, максимум сразу бы посадили ...

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