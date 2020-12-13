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    Арбитр Федотов: «Что творил Казарцев в Волгограде? Не поставил 100-процентный пенальти в пользу «Уфы»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу коллеги Василия Казарцева на матче 18-го тура между «Ротором» и «Уфой» (1:0). Видео сомнительного эпизода доступно ниже.

    «68-я минута. Что творил Казарцев?

    100-процентный 11-метровый удар! Мяч попадает в выставленную руку игрока ФК «Ротор». Казарцев не назначает 11-метровый удар даже после просмотра VAR.

    Правильное решение: 11-метровый удар и ЖК (у игрока «Ротора» она была бы второй)» – написал эксперт.

    • «Уфа» считает судейство Казарцева предвзятым.
    • Обе команды идут в зоне вылета.
    • Казарцева по ходу этого сезона уже отстраняли от работы.

    Беленов – о судействе Казарцева: «Стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов можно смыть в унитаз одним решением?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Игоря Федотова

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    13.12.2020 00:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:29

      Спартаг 100 баксов Федотову отвалил, Уфа еще 50 добавила. Неплохой денек получился, можно неделю за воротник заливать!

      0
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      Рейтинг: +463

      RJM555 13 декабря, 10:59

      Да все правильно раз судья так вызывающе-нагло себя ведет значит у него на то есть разрешение вышестоящих. Думаю судейское руководство через этого поддонка тупо зарабатывает бабло а иначе всю эту низость и мерзость никак не обьяснить

      1
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      Рейтинг: +41315

      MaxRnD 13 декабря, 10:37

      Да с этого мудака все взятки по всей видимости гладки

      1
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      Рейтинг: +654

      Andrew01 13 декабря, 10:22

      Его же отстранили после матча Спартак-Сочи до конца года, как минимум, почему он судит????
      ВЫВОД: Он судит как ему скажут, и кто-то потом будет спорить, что у нас в футболе все куплено.... чистый бизнес и ничего больше((((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +915

      опус 2 13 декабря, 08:12

      Если после просмотра ВАР он не поставил пенальти , то надо проверять его на предмет получения вознаграждения Там невозможно не увидеть пенальти !

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 13 декабря, 01:00

      чистейший пенальти!!!!!!!!!!!!!!!!

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