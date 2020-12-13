Арбитр Федотов: «Что творил Казарцев в Волгограде? Не поставил 100-процентный пенальти в пользу «Уфы»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу коллеги Василия Казарцева на матче 18-го тура между «Ротором» и «Уфой» (1:0). Видео сомнительного эпизода доступно ниже.
«68-я минута. Что творил Казарцев?
100-процентный 11-метровый удар! Мяч попадает в выставленную руку игрока ФК «Ротор». Казарцев не назначает 11-метровый удар даже после просмотра VAR.
Правильное решение: 11-метровый удар и ЖК (у игрока «Ротора» она была бы второй)» – написал эксперт.
- «Уфа» считает судейство Казарцева предвзятым.
- Обе команды идут в зоне вылета.
- Казарцева по ходу этого сезона уже отстраняли от работы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Беленов – о судействе Казарцева: «Стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов можно смыть в унитаз одним решением?»
Источник: твиттер Игоря Федотова