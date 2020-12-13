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  • Арбитр Федотов: «Что творил Казарцев в Волгограде? Не поставил 100-процентный пенальти в пользу «Уфы»

Арбитр Федотов: «Что творил Казарцев в Волгограде? Не поставил 100-процентный пенальти в пользу «Уфы»

13 декабря 2020, 00:14
6

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу коллеги Василия Казарцева на матче 18-го тура между «Ротором» и «Уфой» (1:0). Видео сомнительного эпизода доступно ниже.

«68-я минута. Что творил Казарцев?

100-процентный 11-метровый удар! Мяч попадает в выставленную руку игрока ФК «Ротор». Казарцев не назначает 11-метровый удар даже после просмотра VAR.

Правильное решение: 11-метровый удар и ЖК (у игрока «Ротора» она была бы второй)» – написал эксперт.

  • «Уфа» считает судейство Казарцева предвзятым.
  • Обе команды идут в зоне вылета.
  • Казарцева по ходу этого сезона уже отстраняли от работы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Беленов – о судействе Казарцева: «Стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов можно смыть в унитаз одним решением?»

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Ротор Уфа Федотов Игорь Казарцев Василий
Комментарии (6)
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zabvo9406
1607810433
чистейший пенальти!!!!!!!!!!!!!!!!
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опус 2
1607836378
Если после просмотра ВАР он не поставил пенальти , то надо проверять его на предмет получения вознаграждения Там невозможно не увидеть пенальти !
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Andrew01
1607844121
Его же отстранили после матча Спартак-Сочи до конца года, как минимум, почему он судит???? ВЫВОД: Он судит как ему скажут, и кто-то потом будет спорить, что у нас в футболе все куплено.... чистый бизнес и ничего больше((((
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MaxRnD
1607845072
Да с этого мудака все взятки по всей видимости гладки
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RJM555
1607846366
Да все правильно раз судья так вызывающе-нагло себя ведет значит у него на то есть разрешение вышестоящих. Думаю судейское руководство через этого поддонка тупо зарабатывает бабло а иначе всю эту низость и мерзость никак не обьяснить
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paracetamol
1607851746
Спартаг 100 баксов Федотову отвалил, Уфа еще 50 добавила. Неплохой денек получился, можно неделю за воротник заливать!
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