Арбитр Федотов: «Что творил Казарцев в Волгограде? Не поставил 100-процентный пенальти в пользу «Уфы»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу коллеги Василия Казарцева на матче 18-го тура между «Ротором» и «Уфой» (1:0). Видео сомнительного эпизода доступно ниже.

«68-я минута. Что творил Казарцев?

100-процентный 11-метровый удар! Мяч попадает в выставленную руку игрока ФК «Ротор». Казарцев не назначает 11-метровый удар даже после просмотра VAR.

Правильное решение: 11-метровый удар и ЖК (у игрока «Ротора» она была бы второй)» – написал эксперт.

«Уфа» считает судейство Казарцева предвзятым.

Обе команды идут в зоне вылета.

Казарцева по ходу этого сезона уже отстраняли от работы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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