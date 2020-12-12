Беленов – о судействе Казарцева: «Стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов можно смыть в унитаз одним решением?»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов недоволен работой арбитра Василия Казарцева на матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1). Обзор встречи доступен ниже.

«Вроде бы вратарь в зелeной майке. Зачем смотреть VAR, если ты даже не видишь там очевидного?! Парень играет рукой. Это пенальти и вторая желтая карточка при счете 0:0. Мне очень стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов и персонала, спонсоров и болельщиков можно смыть в унитаз одним решением?» – написал Беленов в инстаграме.