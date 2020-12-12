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    Беленов – о судействе Казарцева: «Стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов можно смыть в унитаз одним решением?»

    Вратарь «Уфы» Александр Беленов недоволен работой арбитра Василия Казарцева на матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1). Обзор встречи доступен ниже.

    «Вроде бы вратарь в зелeной майке. Зачем смотреть VAR, если ты даже не видишь там очевидного?! Парень играет рукой. Это пенальти и вторая желтая карточка при счете 0:0. Мне очень стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов и персонала, спонсоров и болельщиков можно смыть в унитаз одним решением?» – написал Беленов в инстаграме.

    • «Уфа» считает судейство Казарцева предвзятым.
    • Обе команды идут в зоне вылета.
    • Казарцева по ходу этого сезона уже отстраняли от работы.

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    Источник: инстаграм Александра Беленова

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    12.12.2020 18:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5890

      САДЫЧОК 12 декабря, 23:46

      Откуда взялись в нашем футболе все эти Казарцевы Глушаковы Тарасовы Кокорины Мамаевы Дзюбы Джанаевы Черчесовы Бородины и много других не достойных человеческому облику людей ?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2883

      Axe111 12 декабря, 20:05

      Мне стыдно что у нас такой футбол!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +915

      опус 2 12 декабря, 18:57

      Слов нет ,одни эмоции и те матерные ! Судья козёл !

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