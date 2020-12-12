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  • «Судейство было, безусловно, предвзятым»: «Уфа» будет добиваться отстранения Казарцева

«Судейство было, безусловно, предвзятым»: «Уфа» будет добиваться отстранения Казарцева

12 декабря 2020, 16:58
10

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков выразил недовольство работой арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

В середине второго тайма судья после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота волгоградцев за попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади.

«Судейство было, безусловно, предвзятым. Нам говорили, что оно улучшается с каждым разом, но я этого не вижу. В каждом матче такое происходит.

Это уже вторая игра подряд, где нас арбитр прибивает. В прошлом матче с «Ростовом» мы выдержали и смогли выиграть, но здесь вообще безобразие творится.

Понятно, что мы не «Спартак» и не «Сочи», и этот судья будет и дальше на наших матчах работать. Но он почти полгода не судил и не должен этого делать.

Будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС и добиваться отстранения Казарцева. Такие судьи не должны работать. Пусть судят молодые и грамотные», – сказал Шайбеков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ротор Уфа Казарцев Василий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Правдоруб100
1607783507
Судья просто отморозок!!! Чистейшее преграждение рукой мяча он не видит!!!! БЕСПРЕДЕЛЬЩИК!!! Кстати, мяч зашёл бы в ворота!
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опус 2
1607783649
Судья ,в натуре , игру перевернул ! Если бы не рука мяч,вообще ,мог в ворота залететь Тут явный пенальти !
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Из Твери Леха
1607784517
А это не красная вдобавок, как на ЧМ-2010 у Суареса?
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алдан2014
1607786887
Казарцев опять начудил?
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nik55
1607788845
плохо когда такие дятлы вообще судят----он заслужил отстранение пожизненно
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BRO_football
1607789248
Бесполезно. Казарцева отстраняли, но он всё равно вернулся и по прежнему косячит. Ну неужели у нас в России новых судей не обучают? Почему РФС держится за одних и тех же старых пердунов десятилетиями, пока они от старости не умрут? Чем вообще занимается этот судейский отдел при РФС? За что им деньги платят?
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Бестолковый
1607789594
хах.. Казарцев был прав. Есть все основания не назначать пенальти. Игрок Уфы намеренно попал по руке игроку Ротора. Рука игрока Ротора находилась в естественном положении. Даже в этом посте написано - "попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади". Ключевое слово - попадание а не игра рукой. Игроки стали тоже ушлые, и понимают что всякий эпизод в штрафной могут просмотреть. Поэтому и лупят всякий раз в надежде попасть хотя бы кому нибудь в руку. В большинстве случаев так и бывает что мяч попадает в руку. Надо кончать с этим маразмом в штрафной. И снова в этом эпизоде комментатор матча позволил себе оценку действий судьи, чем и подогрел возмущение к этому эпизоду у многих . Я по этому эпизоду сделал бы такое заключение - Казарцев прав!!! Комментатора матча отстранить от работы!!!
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paracetamol
1607796663
Вот и дно на судей затявкало!
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