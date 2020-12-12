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    «Судейство было, безусловно, предвзятым»: «Уфа» будет добиваться отстранения Казарцева

    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков выразил недовольство работой арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

    В середине второго тайма судья после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота волгоградцев за попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади.

    «Судейство было, безусловно, предвзятым. Нам говорили, что оно улучшается с каждым разом, но я этого не вижу. В каждом матче такое происходит.

    Это уже вторая игра подряд, где нас арбитр прибивает. В прошлом матче с «Ростовом» мы выдержали и смогли выиграть, но здесь вообще безобразие творится.

    Понятно, что мы не «Спартак» и не «Сочи», и этот судья будет и дальше на наших матчах работать. Но он почти полгода не судил и не должен этого делать.

    Будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС и добиваться отстранения Казарцева. Такие судьи не должны работать. Пусть судят молодые и грамотные», – сказал Шайбеков.

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    Источник: Sport24

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    12.12.2020 16:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 12 декабря, 21:11

      Вот и дно на судей затявкало!

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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 21:04

      Они же говорили, что у нас судейство улучшается!

      0
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      Рейтинг: +784

      Бестолковый 12 декабря, 19:13

      хах.. Казарцев был прав. Есть все основания не назначать пенальти. Игрок Уфы намеренно попал по руке игроку Ротора. Рука игрока Ротора находилась в естественном положении. Даже в этом посте написано - "попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади". Ключевое слово - попадание а не игра рукой. Игроки стали тоже ушлые, и понимают что всякий эпизод в штрафной могут просмотреть. Поэтому и лупят всякий раз в надежде попасть хотя бы кому нибудь в руку. В большинстве случаев так и бывает что мяч попадает в руку. Надо кончать с этим маразмом в штрафной. И снова в этом эпизоде комментатор матча позволил себе оценку действий судьи, чем и подогрел возмущение к этому эпизоду у многих . Я по этому эпизоду сделал бы такое заключение - Казарцев прав!!! Комментатора матча отстранить от работы!!!

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      Рейтинг: +9599

      paracetamol > Бестолковый 12 декабря, 21:11

      Не такой уж ты бестолковый, все правильно написал.

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      Рейтинг: +784

      Бестолковый > paracetamol 12 декабря, 21:18

      БЕС Толковый!)))

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      Рейтинг: +9050

      BRO_football 12 декабря, 19:07

      Бесполезно. Казарцева отстраняли, но он всё равно вернулся и по прежнему косячит. Ну неужели у нас в России новых судей не обучают? Почему РФС держится за одних и тех же старых пердунов десятилетиями, пока они от старости не умрут? Чем вообще занимается этот судейский отдел при РФС? За что им деньги платят?

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      Рейтинг: +5255

      nik55 12 декабря, 19:00

      плохо когда такие дятлы вообще судят----он заслужил отстранение пожизненно

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      Рейтинг: +3596

      алдан2014 12 декабря, 18:28

      Казарцев опять начудил?

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      Рейтинг: +2562

      Из Твери Леха 12 декабря, 17:48

      А это не красная вдобавок, как на ЧМ-2010 у Суареса?

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      Рейтинг: +915

      опус 2 12 декабря, 17:34

      Судья ,в натуре , игру перевернул ! Если бы не рука мяч,вообще ,мог в ворота залететь Тут явный пенальти !

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      Рейтинг: +293

      Правдоруб100 12 декабря, 17:31

      Судья просто отморозок!!! Чистейшее преграждение рукой мяча он не видит!!!! БЕСПРЕДЕЛЬЩИК!!! Кстати, мяч зашёл бы в ворота!

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