«Судейство было, безусловно, предвзятым»: «Уфа» будет добиваться отстранения Казарцева

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков выразил недовольство работой арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

В середине второго тайма судья после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота волгоградцев за попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади.

«Судейство было, безусловно, предвзятым. Нам говорили, что оно улучшается с каждым разом, но я этого не вижу. В каждом матче такое происходит.

Это уже вторая игра подряд, где нас арбитр прибивает. В прошлом матче с «Ростовом» мы выдержали и смогли выиграть, но здесь вообще безобразие творится.

Понятно, что мы не «Спартак» и не «Сочи», и этот судья будет и дальше на наших матчах работать. Но он почти полгода не судил и не должен этого делать.

Будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС и добиваться отстранения Казарцева. Такие судьи не должны работать. Пусть судят молодые и грамотные», – сказал Шайбеков.