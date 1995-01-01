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    В РФС признали ошибку Казарцева, не назначившего пенальти в матче «Уфа» – «Ротор»

    В экспертно-судейской комиссии РФС вынесли решение по жалобе «Уфы», которая обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева, который не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 67-й минуте матча.

    «Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а ее движение направлено к мячу», – сообщает пресс-служба РФС.

    • «Уфа» считает судейство Казарцева предвзятым.
    • Обе команды идут в зоне вылета.
    • Казарцева по ходу этого сезона уже отстраняли от работы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5265

      nik55 1 час назад

      не ошибочно-----а умышленно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81450

      zigbert 2 часа назад

      Игра рукой была очевидна. Но в других матчах такие эпизоды трактуются по разному.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1498

      Fusballer 2 часа назад

      И только в матче Сочи-Спартак волейбольный приём Цаллагова в пределах правил)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1355

      Ужас Бората 3 часа назад

      Стыдно за синит!

      3
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      Рейтинг: +5828

      maior-60 3 часа назад

      Вася еще нужен газпрому. Впереди назначения на матчи зенита и основных конкурентов.

      3
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      Рейтинг: +62

      Нуф-Нуф > maior-60 3 часа назад

      Вот мне тоже странно: как это его на Зенит - Спартак не назначили. Неужто общественного мнения убоялись?

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      Рейтинг: +5265

      nik55 > Нуф-Нуф 1 час назад

      там есть свой бомж--карась

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