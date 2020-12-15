В РФС признали ошибку Казарцева, не назначившего пенальти в матче «Уфа» – «Ротор»

В экспертно-судейской комиссии РФС вынесли решение по жалобе «Уфы», которая обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева, который не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 67-й минуте матча.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а ее движение направлено к мячу», – сообщает пресс-служба РФС.