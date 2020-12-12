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    «Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором»

    «Уфа» готовит обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

    Это подтвердил председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов.

    В середине второго тайма арбитр Василий Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота «Ротора» за попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади.

    «Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором», – сказал Мурзагулов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2020 16:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +915

      опус 2 12 декабря, 17:39

      Даже сомнения никакого не было что пенальти ! Судья игру слил Теперь вопрос -бескорыстно ли !?

      1
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      Рейтинг: +1086

      Muboraksho > опус 2 12 декабря, 18:47

      Хороший вопрос!!! Но от этого Уфе не легче. Переигровка не практикуется в РПЛ к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +915

      опус 2 > Muboraksho 12 декабря, 18:53

      Переигровки не будет ,конечно Но отвечать за свои поступки ему , надеюсь, придётся

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      Рейтинг: +293

      Правдоруб100 12 декабря, 17:32

      Судья просто отморозок!!! Чистейшее преграждение рукой мяча он не видит!!!! БЕСПРЕДЕЛЬЩИК!!! Кстати, мяч зашёл бы в ворота!

      2
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      Рейтинг: +57

      bob2-77 > Правдоруб100 13 декабря, 14:04

      какие ворота.Мяч после удара вообще полетел куда-то в сторону.

      0
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      Рейтинг: +2454

      Masteralex 12 декабря, 16:44

      все видели и комментаторы сказали что 100% пеналь и по повторам 100% пеналь, только тупой Казарцев не увидел, тут похоже очки не помогут, только пинок под зад из судейства

      а через несколько минут в игровом моменте, не сказать что сильно грубом прилетела вторая желтая игроку Уфы и результат красная, ну в общем судья похоже выполнял установку, Ротор был обречён как минимум не проиграть

      3
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      Рейтинг: +1759

      волчарик 12 декабря, 16:41

      Не смотрел,но задрали уже все ныть.Лучше бы играть поучились.

      -3
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