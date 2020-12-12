«Уфа» готовит обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

Это подтвердил председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов.

В середине второго тайма арбитр Василий Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота «Ротора» за попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади.

«Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором», – сказал Мурзагулов.