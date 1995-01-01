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    Ещенко: «Тедеско ведет себя как профессионал. Даже мыслей нет о том, что он уходит»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об уходе главного тренера москвичей Доменико Тедеско по окончании сезона.

    «Чувствую ли силы еще на следующий сезон? Пока есть такие футболисты, можно и побольше поиграть смеется.

    Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит. Когда закончится сезона, тогда и будем думать», – сказал Ещенко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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