Ещенко: «Тедеско ведет себя как профессионал. Даже мыслей нет о том, что он уходит»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об уходе главного тренера москвичей Доменико Тедеско по окончании сезона.
«Чувствую ли силы еще на следующий сезон? Пока есть такие футболисты, можно и побольше поиграть смеется.
Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит. Когда закончится сезона, тогда и будем думать», – сказал Ещенко.
- Ранее стало известно, что летом «Спартак» возглавит иностранный специалист, выигравший несколько трофеев.
- По информации Metaratings, речь идет о тренере «Лиона» Руди Гарсии.
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Источник: «Спорт-Экспресс»