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    Фетисов: «Новый тренер «Спартака» следит за составом»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что кандидат на пост главного тренера команды уже изучает возможности состава, но летние трансферы с ним пока не обсуждались.

    – Трансферная политика обсуждалась с новым тренером?

    – Насколько мне известно, трансферная политика предметно не обсуждалась. Новый тренер следит за составом. Пока мне известно только то, что все кандидатуры будут обсуждаться – и те, кто в аренде, и те, кто в основе.

    – У «Спартака» много игроков в арендах. По кому сейчас есть точное решение?

    – Точного решения нет, все будет зависеть от нового главного тренера. Важно понимать, что тут три стороны. И важно, чтобы условия устраивали игрока. С кем-то будет непросто. Посмотрим.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2021 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7845

      ivany4 30 минут назад

      Во интригу завесили. )) И жнец, и кузнец и в футбол игрец.))

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