Фетисов: «Новый тренер «Спартака» следит за составом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что кандидат на пост главного тренера команды уже изучает возможности состава, но летние трансферы с ним пока не обсуждались.

– Трансферная политика обсуждалась с новым тренером?

– Насколько мне известно, трансферная политика предметно не обсуждалась. Новый тренер следит за составом. Пока мне известно только то, что все кандидатуры будут обсуждаться – и те, кто в аренде, и те, кто в основе.

– У «Спартака» много игроков в арендах. По кому сейчас есть точное решение?

– Точного решения нет, все будет зависеть от нового главного тренера. Важно понимать, что тут три стороны. И важно, чтобы условия устраивали игрока. С кем-то будет непросто. Посмотрим.