Фетисов: «Новый тренер «Спартака» следит за составом»

Во интригу завесили. )) И жнец, и кузнец и в футбол игрец.))
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что кандидат на пост главного тренера команды уже изучает возможности состава, но летние трансферы с ним пока не обсуждались.
– Трансферная политика обсуждалась с новым тренером?
– Насколько мне известно, трансферная политика предметно не обсуждалась. Новый тренер следит за составом. Пока мне известно только то, что все кандидатуры будут обсуждаться – и те, кто в аренде, и те, кто в основе.
– У «Спартака» много игроков в арендах. По кому сейчас есть точное решение?
– Точного решения нет, все будет зависеть от нового главного тренера. Важно понимать, что тут три стороны. И важно, чтобы условия устраивали игрока. С кем-то будет непросто. Посмотрим.
- Ранее Фетисов сообщил, что «Спартак» возглавит иностранный специалист, выигравший несколько трофеев.
- По информации Metaratings, речь идет о тренере «Лиона» Руди Гарсии.