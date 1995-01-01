Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Metaratings: тренер «Лиона» Гарсия может возглавить «Спартак»

    «Спартак» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Лиона» Руди Гарсии.

    По информации Metaratings, стороны уже ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

    Ранее в «Спартаке» подтвердили, что команду возглавит иностранный специалист, выигравший несколько трофеев.

    • Контракт Гарсии с «Лионом» истекает в июне.
    • Он выигрывал чемпионат и Кубок Франции с «Лиллем» в 2011 году.
    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2472

      CSKA57 10 минут назад

      Чем же его Спартак так заинтересовал? Конечно, если это правда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9966

      Hektor 84 37 минут назад

      Что то мне кажется не его Фетисов имел ввиду, говоря о тренере выигравшем несколько титулов.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85190
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru