Metaratings: тренер «Лиона» Гарсия может возглавить «Спартак»

Чем же его Спартак так заинтересовал? Конечно, если это правда...
«Спартак» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Лиона» Руди Гарсии.
По информации Metaratings, стороны уже ведут переговоры о возможном сотрудничестве.
Ранее в «Спартаке» подтвердили, что команду возглавит иностранный специалист, выигравший несколько трофеев.
- Контракт Гарсии с «Лионом» истекает в июне.
- Он выигрывал чемпионат и Кубок Франции с «Лиллем» в 2011 году.
- «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.