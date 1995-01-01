Metaratings: тренер «Лиона» Гарсия может возглавить «Спартак»

«Спартак» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Лиона» Руди Гарсии.

По информации Metaratings, стороны уже ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Ранее в «Спартаке» подтвердили, что команду возглавит иностранный специалист, выигравший несколько трофеев.