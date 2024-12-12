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    • МакГиди: «В первый сезон в «Спартаке» меня пытался купить «Зенит»

    МакГиди: «В первый сезон в «Спартаке» меня пытался купить «Зенит»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди рассказал, что его пытался переманить «Зенит».

    – У меня тоже была такая возможность, когда «Зенит» тренировал Лучано Спаллетти. В мой первый же сезон в «Спартаке» они пытались купить меня: спустя шесть или семь месяцев после перехода разговаривали с моим агентом. Потом начали прощупывать почву в «Спартаке», были какие-то запросы. Но ничего более, потому что я сказал: «Нет, этот трансфер невозможен! Так никто не делает».

    Я был предан «Спартаку», все мои мысли связаны с этим клубом. Поэтому я быстро стал и до сих пор являюсь болельщиком команды. Я также очень скоро понял, что этот клуб значит для его фанатов. Видел, какой была реакция на переход Владимира Быстрова... Когда мы играли с «Зенитом», чувствовался особый градус противостояния. Конечно, матчи с ЦСКА – это дерби, но игры с «Зенитом» ощущались совершенно по-особенному. Я бы никогда не смог перейти в «Зенит». Если бы даже последовало официальное предложение, я бы ни на секунду не задумался над возможностью принять его, потому что мне нравился «Спартак».

    – Вы пропитаны духом Old Firm Derby.

    – Точно! Матчи «Селтика» с «Рейнджерс» – это не то же самое, но очень похоже. И это было то чувство, которое я получил от всех фанатов «Спартака». Они ненавидели «Зенит». Когда я увидел, как Дзюба перешел в этот клуб, то подумал: «Ну окей. Удачи тебе, бесстрашный парень».

    • Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.
    • По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.
    • На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2024 14:17
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1734029190
    все правда мододец
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